Το σώμα στηρίζεται στο ανοσοποιητικό σύστημα και καταπολεμάει τους εισβολείς που ονομάζονται αντιγόνα, τα οποία περιλαμβάνουν βακτήρια, ιούς και αλλεργιογόνα. Ποια διατροφή αυξάνει τα λευκά αιμοσφαίρια ή λευκοκύτταρα;

Τα λευκά αιμοσφαίρια επιτίθενται σε αυτούς τους επιβλαβείς οργανισμούς, επιτρέποντας στο σώμα να διατηρήσει την υγεία του. Η σωστή διατροφή είναι το κλειδί όταν πρόκειται για τη διατήρηση του ανοσοποιητικού σας συστήματος.

Απαραίτητες βιταμίνες και ανόργανα συστατικά αυξάνουν την παραγωγή και τη δύναμη των λευκών κυττάρων του αίματος, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο στο ανοσοποιητικό σας σύστημα τη δύναμη που χρειάζεται για την καταπολέμηση της λοίμωξης. Ενισχύστε τη διατροφή σας με τροφές που περιέχουν αυτές τις βιταμίνες και τα ανόργανα συστατικά για την ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού σας ενάντια σε ανεπιθύμητους εισβολείς.

ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Τα φρούτα και τα λαχανικά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C, η οποία αυξάνουν τα αντισώματα και βοηθάνε στην παραγωγή των λευκών κυττάρων του αίματος. Τρώτε τουλάχιστον έξι μερίδες φρούτων και λαχανικών την ημέρα για να εξασφαλιστεί επαρκής πρόσληψη βιταμίνης C. Η γκουάβα, η παπάγια, οι φράουλες, τα ακτινίδια, το πεπόνι και τα εσπεριδοειδή είναι όλα πλούσια σε βιταμίνη C.

Λαχανικά που περιέχουν υψηλές ποσότητες βιταμίνης C, περιλαμβάνουν οι πιπεριές όλων των ειδών, τα λαχανάκια Βρυξελλών, τα χόρτα η μουστάρδα, το λάχανο, το μπρόκολο, το κουνουπίδι και το σπανάκι.

Τα καροτενοειδή είναι επίσης απαραίτητα για τη βέλτιστη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Το Β-καροτένιο, ένα από τα πιο γνωστά καροτενοειδή, ενισχύει την παραγωγή των κυττάρων και καταπολεμάει τις λοιμώξεις και τα Τ-κύτταρα.

Φρούτα και λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε β-καροτένιο περιλαμβάνουν τα καρότα, η κολοκύθα, οι γλυκοπατάτες, τα μάνγκο και τα βερίκοκα. Άλλα καροτενοειδή, λουτεΐνη (που βρέθηκε στα σκούρα πράσινα λαχανικά) και λυκοπένιο, το οποίο βρίσκεται στις ντομάτες, το ροζ γκρέιπφρουτ και τα γκουάβα.

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΙ

Η βιταμίνη Ε βοηθά στην παραγωγή των Β-κυττάρων, στα λευκά αιμοσφαίρια τα οποία κυνηγάνε να καταστρέψουν τα μικρόβια και τα καρκινικά κύτταρα του αίματος. Ξηροί καρποί, σπόροι και φυτικά έλαια περιέχουν μεγάλες ποσότητες βιταμίνης Ε. Τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά είναι επίσης μια καλή πηγή. Τρώτε τροφές όπως τα αμύγδαλα, τους ηλιόσπορους, το φυστικοβούτυρο, το σπανάκι και το μπρόκολο για να πάρετε περισσότερη βιταμίνη Ε.

ΆΠΑΧΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ

Η Πρωτεΐνη περιέχει αμινοξέα, τα οποία είναι τα δομικά στοιχεία των λευκών αιμοσφαιρίων. Χωρίς επαρκείς ποσότητες πρωτεϊνών, το σώμα δεν μπορεί να παράγει αρκετά λευκά αιμοσφαίρια για την καταπολέμηση της στα ανοικτά αντιγόνα. Υψηλές ποσότητες της πρωτεΐνης βρίσκεται στα άπαχα κρέατα, όπως τα θαλασσινά, τα ψάρια και τα πουλερικά χωρίς πέτσα. Τα αυγά, τα φασόλια, οι φακές και η σόγια είναι επίσης καλές πηγές πρωτεΐνης.

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ FLAX OIL (ΦΛΑΞ ΛΑΔΙ)

Τα λιπαρά ψάρια, συμπεριλαμβανομένων ο τόνος και ο σολομός, και το λάδι λιναριού είναι πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Τα Ωμέγα-3 είναι ένα ευεργετικό είδος λίπους που ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και καταπολεμάει τα μικρόβια. Το Λάδι λιναριού μπορεί να προστεθεί σε smoothies φρούτων.

ΣΚΟΥΡΟ ΚΡΕΑΣ ΚΑΙ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ

Το σκούρο κρέας και τα οστρακοειδή είναι πλούσια σε ψευδάργυρο. Ο ψευδάργυρος βοηθά τον οργανισμό να παράγει περισσότερα λευκά αιμοσφαίρια και κάνει τα υπάρχοντα λευκά αιμοσφαίρια πιο επιθετικά. Τρόφιμα όπως το σκούρο κρέας γαλοπούλας, το βόειο κρέας, τα στρείδια και τα καβούρια περιέχουν υψηλές ποσότητες ψευδαργύρου. Μπορείτε επίσης να πάρετε ψευδάργυρο από τα φασόλια και τα εμπλουτισμένα δημητριακά.

ΣΚΟΡΔΟ

Αποκρούει τους εισβολείς. Βάλτε στη διατροφή σας το σκόρδο. Ένα μέλος της οικογένειας είναι το κρεμμύδι. Το σκόρδο διεγείρει την παραγωγή των λευκών αιμοσφαιρίων και των αντισωμάτων.

Πηγή: newsitamea.gr

