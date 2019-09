Βιταμίνη C: Η χαρά της επιδερμίδας

Η βιταμίνη C αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την υγεία, τη λειτουργικότητα και την ανανέωση του δέρματος, σύμφωνα με τη δερματολόγο - αφροδισιολόγο - δερματοχειρουργό δρ Κορίνα Τζίμα, η οποία εξηγεί τους πολλαπλούς της ρόλους:

Διεγείρει τη σύνθεση κολλαγόνων ινών, επιτυγχάνοντας παράλληλα την ιδανική αρχιτεκτονική τους δομή, ώστε να προάγει τη σφριγηλότητα, τον όγκο και τη λεία και νεανική όψη της επιδερμίδας.

Με τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες που διαθέτει, απομακρύνει τις ελεύθερες ρίζες που σχηματίζονται με τη δράση της UV-ακτινοβολίας και οι οποίες προξενούν οξειδωτικό stress και καταστροφή των δερματικών κυττάρων. Άρα, προστατεύει σημαντικά την επιδερμίδα έναντι της φωτογήρανσης.

Βελτιώνει σε μεγάλο βαθμό τη δερματική επούλωση, αναστέλλοντας τη δημιουργία υπερτροφικών ουλών.

Αναστέλλει την παραγωγή μελανίνης από τα μελανοκύτταρα του δέρματος, αποτελώντας έτσι σημαντικό παράγοντα στην αντιμετώπιση των ηλιακών κηλίδων, του μελάσματος και των δυσχρωμιών του δέρματος.

«Προκειμένου να επιτευχθεί το σημαντικό έργο της βιταμίνης C στη διατήρηση της νεανικής όψης και της καλής λειτουργίας του δέρματος, είναι απαραίτητο να διατηρείται μια επαρκής συγκέντρωση αυτής εντός της επιδερμίδας». Αυτό επιτυγχάνεται σύμφωνα με την κα Τζίμα τόσο με την επαρκή χορήγηση της βιταμίνης C από τις τροφές όσο και με την καθημερινή εφαρμογή σκευασμάτων καθαρής βιταμίνης C στην επιδερμίδα. Η διπλή οδός χορήγησης είναι απαραίτητη, όπως εξηγεί, γιατί πολλές φορές λόγω της στεγανότητας του δερματικού φραγμού η συστηματικά χορηγούμενη βιταμίνη δεν διαχέεται στα ανώτερα στρώματα της επιδερμίδας όπου και συντελείται εντονότερα το φαινόμενο της φωτογήρανσης, οπότε και είναι απαραίτητη η τακτική, καθημερινή εφαρμογή καθαρής βιταμίνης C τοπικά στο δέρμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ