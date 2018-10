Χυμός ανανά: Τα πέντε κυριότερα οφέλη του για την υγεία

Ο ανανάς είναι από τα πιο καλοκαιρινά φρούτα και εμείς αποφασίσαμε να τον τιμήσουμε με μια υπενθύμιση, γιατί αξίζει μια θέση στην καθημερινότητά μας!



Ο ανανάς είναι φρούτο καλοκαιρινό, νόστιμο και γεμάτο βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά. Και ένας τέλειος τρόπος να τον απολαύσουμε είναι να τον κάνουμε χυμό ή smoothie. Παραδοσιακά, τον χρησιμοποιούσαν για να ανακουφίσουμε στομαχικά προβλήματα, αλλά και φλεγμονές. Πιστεύεται ότι έχει ευεργετική δράση στο ανοσοποιητικό μας σύστημα. Ας δούμε όμως πιο αναλυτικά γιατί πρέπει να αγαπήσουμε τον χυμό ανανά.



Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα



Σε μια έρευνα που διεξήχθη στις Φιλιππίνες, οι ερευνητές μελέτησαν την επίδραση του ανανά σε παιδιά. Όσα κατανάλωναν καθημερινά ανανά σε κονσέρβα είχαν μικρότερες πιθανότητες να μολυνθούν από κάποιον ιό ή βακτήριο. Την ίδια στιγμή, αν τύχαινε να αρρωστήσουν, ανάρρωναν ταχύτερα.



Βοηθά την πέψη



Ο ανανάς περιέχει ένα ένζυμο που ονομάζεται βρομελίνη, το οποίο βοηθά στη διάσπαση και την πέψη πρωτεϊνών. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι αυτή η ουσία μειώνει το πρήξιμο και τον πόνο μετά από κάποιο χειρουργείο και κάνει την ανάρρωση ταχύτερη.



Έχει αντικαρκινικές ιδιότητες



Ο φρέσκος χυμός ανανά μπορεί να καταπιέσει την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων στις ωοθήκες και στο παχύ έντερο. Η μελέτη που το απέδειξε πραγματοποιήθηκε σε ζώα και απαιτούνται επιπλέον μελέτες σε ανθρώπους για να βγάλουμε πιο σίγουρα συμπεράσματα, αλλά ο ανανάς εξακολουθεί να είναι ένα φρούτο γεμάτο αντιοξειδωτικές ουσίες.



Προστατεύει την επιδερμίδα μας



Ο ανανάς (και συνεπώς ο χυμός του) περιέχει βιταμίνη C και β-καροτένιο. Αυτά τα δύο αντιοξειδωτικά αντιμετωπίζουν την δράση της υπεριώδους ακτινοβολίας του ήλιου, αλλά και της περιβαλλοντικής μόλυνσης, προφυλάσσοντας το δέρμα μας και μειώνοντας τις ρυτίδες. Επιπλέον, η βιταμίνη C παίζει ρόλο στη σύνθεση του κολλαγόνου, μιας πρωτεΐνης που ευθύνεται (μεταξύ άλλων) και για την ελαστικότητα του δέρματός μας.



Προστατεύει τα μάτια μας



Μια μελέτη αποκάλυψε πως μια διατροφή πλούσια σε βιταμίνη C μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καταρράκτη κατά το 1/3. Οι ερευνητές εξέτασαν τις επιδράσεις αυτής της διατροφής σε 1.000 ζευγάρια γυναικών διδύμων, στη Μεγάλη Βρετανία. Τα υγρά του ματιού μας περιέχουν βιταμίνη C, και η ικανοποιητική της κατανάλωση βοηθάει στη διατήρηση αυτών των υγρών.



