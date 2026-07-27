Στη Σάμο, έναν τόπο με ισχυρή πνευματική και πολιτιστική παρακαταθήκη, με το μεγαλείο της φύσης, της ιστορίας και της επιστημονικής γνώσης, αναδεικνύεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια η Πυθαγόρεια Διατροφή, θέτοντας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος έναν από τους πολυτιμότερους θησαυρούς της παγκόσμιας πολιτιστικής και γαστρονομικής κληρονομιάς.

Με απαρχή την ημερίδα για την Πυθαγόρεια διατροφή, που πραγματοποιήθηκε στο νησί στις αρχές Ιουλίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ηραία-Πυθαγόρεια, δόθηκε και φέτος το έναυσμα για έναν βαθύ επαναπροσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την τροφή. Η πρωτοβουλία αυτή, στηρίχθηκε σημαντικά στο πολυετές ερευνητικό έργο και τα δημοσιεύματα της δημοσιογράφου και συγγραφέως Μαργαρίτας Ικαρίου. Η ίδια, μέσα από την εμπεριστατωμένη έρευνά της και την έκδοσή της για την «Πυθαγόρειο διατροφή-από την αρχαιότητα στη σύγχρονη veganτάση» κατάφερε να φέρει στο φως το βαθύτερο φιλοσοφικό υπόβαθρο αυτής της στάσης ζωής, αναδεικνύοντας πώς η αρχαία ελληνική σοφία αποτελεί τη ζωντανή, φυσική «ρίζα» της σύγχρονης vegan και plant-based τάσης που κατακτά τον πλανήτη. Παράλληλα, ηγείται μίας συστηματικής προσπάθειας για την πλήρη ταυτοποίηση της υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής με τη Σάμο, επιδιώκοντας να καθιερωθεί η γενέτειρα του Πυθαγόρα ως ο παγκόσμιος σημειολογικός τόπος αναφοράς για την ευεξία και την μακροζωία.

Η σύνδεση αυτού του αρχαίου τρόπου ζωής με τη σύγχρονη επιστήμη, αναδεικνύεται επίσης από τον διαιτολόγο – διατροφολόγο Δρ. Παναγιώτη Βαραγιάννη. Στην εισήγησή του για την διατροφολογική παρακαταθήκη της Πυθαγόρειας Διατροφής, ο κ. Βαραγιάννης γεφύρωσε το χάσμα των αιώνων, αποδεικνύοντας ότι οι αρχές του Πυθαγόρα –με την έμφαση στην καρποφαγία, την αποχή από το κρέας και τη σεβαστική χρήση των δώρων της γης– επιβεβαιώνονται απόλυτα από τα πλέον σύγχρονα διεθνή επιδημιολογικά δεδομένα. Η διατροφή αυτή προβάλλει σήμερα ως ισχυρή ασπίδα προστασίας για την υγεία, την ευεξία και τη μακροζωία, ευθυγραμμισμένη πλήρως με τις νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες των διεθνών οργανισμών υγείας για την πρόληψη χρόνιων νοσημάτων.

Πράγματι, η διατροφική φιλοσοφία μετουσιώνεται σε ένα πρότυπο διατροφής με πολλαπλά αποδεδειγμένα οφέλη στη σωματική, την ψυχική και την πνευματική υγεία. Πιο συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί βελτίωση στην καρδιαγγειακή και μεταβολική υγεία, πρόληψη σε διαφόρους τύπους καρκίνου και ενίσχυση της πνευματικής διαύγειας, της γνωστικής λειτουργίας και της αυτογνωσίας. Για το λόγο αυτό, είναι θεμιτή η εφαρμογή της και στη σύγχρονη εποχή, με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί προσεκτικός διατροφικός σχεδιασμός και τήρηση συγκεκριμένων αρχών υγιεινών χορτοφαγικών προτύπων για να εξασφαλιστούν τα σημαντικά οφέλη και να προληφθούν τυχόν διατροφικές ελλείψεις.

Ωστόσο, η θεωρία, η ερευνητική τεκμηρίωση και η επιστήμη βρήκαν την απόλυτη υλική και γευστική τους έκφραση στα χέρια του executive chef Βαγγέλη Μπιλιμπά. Ως ο αυθεντικός εκφραστής της Πυθαγόρειας διατροφής στη Σάμο, ο κ. Μπιλιμπάς ανήκει σε μια εκλεκτή ομάδα δημιουργών παγκοσμίως που μελετά και εφαρμόζει με απόλυτο σεβασμό τους συνδυασμούς των τοπικών πρώτων υλών, ακολουθώντας πιστά την πυθαγόρεια προτροπή. Με βαθιά γνώση της σαμιακής γης και των εποχικών προϊόντων της, ο χαρισματικός σεφ επιμελείται και παρουσιάζει συνταγές που μεταμορφώνουν τη λιτότητα σε υψηλή γαστρονομία, αποδεικνύοντας ότι η μέριμνα για το σώμα και την ψυχή μπορεί να συνυπάρξει αρμονικά με την απόλυτη γευστική ηδονή.

Ο Ιούλιος στη Σάμο δεν είναι πλέον απλώς ένας καλοκαιρινός μήνας, αλλά η απαρχή ενός ταξιδιού επιστροφής στις ουσιαστικές αξίες της ευζωίας. Η Πυθαγόρεια διατροφή, ξεκινώντας από το καταπράσινο νησί του Ανατολικού Αιγαίου, μέσα από τις δημιουργίες των ανθρώπων της και διάφορες εκδηλώσεις σε όλη τη Σάμο, ταξιδεύει στον σύγχρονο κόσμο ως μια διατομεακή πρόταση πολιτισμού, υγείας και γαστρονομικής πρωτοπορίας. Στην ουσία, προσκαλεί μόνιμους κατοίκους μα και επισκέπτες, να γευτούν την αρμονία μέσα από τα πλούσια και ωφέλιμα αγροτοδιατροφικά προϊόντα της πατρίδας μας.

Λαχανικά με αρωματική σάλτσα τομάτας και λάδι βασιλικού

(από τον ex. chef Ευάγγελο Μπιλιμπά)

Υλικά

2 κόκκινες πιπεριές

2 πράσινες πιπεριές

2 κίτρινες πιπεριές (όλες κομμένες στα τέσσερα)

1 μεγάλη μελιτζάνα (φλάσκα), κομμένη σε φέτες κατά μήκος

2 κολοκύθια κομμένα σε φέτες κατά μήκος

Υλικά για μείγμα

90 mlελαιόλαδο

1 μεγάλο κόκκινο κρεμμύδι, κομμένο σε ροδέλες

80 γρ. σταφίδες

1 κ. σ. πελτέ τομάτας

Υλικά για αρωματική σάλτσα τομάτας

400 ml. χυμό φρέσκιας ντομάτας

200 γρ. φύλλα βασιλικού

200 ml ελαιόλαδο

Παρασκευή

Τοποθετούμε τις πιπεριές με τη φλούδα πάνω στο γκριλ και ψήνουμε. Τις σκεπάζουμε και τις αφήνουμε στην άκρη. Μόλις κρυώσουν λίγο, τις ξεφλουδίζουμε.

Βάζουμε τις μελιτζάνες και τα κολοκύθια σε ξεχωριστά ταψιά. Τις αλείφουμε με λάδι. Αλατοπιπερώνουμε και ψήνουμε επί 20 λεπτά στους 180οC μέχρι να μαλακώσουν.

Σε ένα τηγάνι σοτάρουμε το κρεμμύδι, τις σταφίδες, την τομάτα σε σιγανή φωτιά, μέχρι να φύγει όλη τους η υγρασία τους.

Σε μια μικρή κατσαρόλα βάζουμε τον χυμό τομάτας. Αλατοπιπερώνουμε και ανακατεύουμε ελαφρά.

Στρώνουμε την φόρμα με διάφανη μεμβράνη και αφήνουμε τη μεμβράνη να εξέχει. Τοποθετούμε μια στρώση πιπεριές στη βάση της. Προσθέτουμε 2-3 κουταλιές από το μείγμα και μετά ρίχνουμε 4-5 κουταλιές σούπας από την αρωματική σάλτσα τομάτας. Συνεχίζουμε με τις μελιτζάνες, ρίχνουμε πάλι 4-5 κουταλιές σάλτσα τομάτας και κρεμμύδι. Συνεχίζουμε αντίστοιχα με το κολοκύθι και τελειώνουμε με μια ακόμη στρώση πιπεριάς. Ρίχνουμε την υπόλοιπη σάλτσα τομάτας. Κουνάμε την φόρμα να πάει ο χυμός παντού. Κλείνουμε τις άκρες της διάφανης μεμβράνης και τοποθετούμε στο ψυγείο για 2-3 ώρες περίπου. Σερβίρουμε με φύλλα και λάδι βασιλικού.

Πως φτιάχνουμε το λάδι βασιλικού

Σε ένα μικρό κατσαρολάκι με νερό που βράζει, ρίχνουμε τα φύλλα βασιλικού και τα ζεματίζουμε για 2 λεπτά. Τοποθετούμε τα φύλλα σε μπολ με κρύο νερό και παγάκια. Μόλις κρυώσει και κρατήσει ζωντανό το πράσινο χρώμα του, το βάζουμε στο μπλέντερ μαζί με ελαιόλαδο και χτυπάμε για 1 λεπτό. Περνάμε το μείγμα από λεπτή σίτα κι έχουμε ένα υπέροχο κι αρωματικό λάδι βασιλικού.

Διατροφικά στοιχεία και αναλύσεις του M.Med.Sc. κλινικού διαιτολόγου-διατροφολόγου Μsc. Παναγιώτη Βαραγιάννη

Θερμίδες 315 kcal/μερίδα

Υδατάνθρακες 49gr 16%

Πρωτεΐνη 7gr 14%

Λίπος 14gr 21%

Χοληστερίνη 0.0 mg0%

Κορεσμένα λιπαρά οξέα 2.0 gr 10%

Νάτριο 28 mg 1%

Φυτικές ίνες 12 gr 46%

Βιταμίνη C 282 mg 470%

Βιταμίνη Α 5300 IU 106%

Βιταμίνη Κ 285 mcg 356%

Σίδηρος 8.6 mg 48%

Μαγγάνιο 1.8 mg 88%

*Τα ποσοστά είναι σύμφωνα με με τις US συνιστώμενες ημερήσιες συστάσεις για ενήλικες.

ΠΗΓΗ: nutritiondata.com

Διατροφικό σχόλιο:

Το φαγητό αυτό είναι πλούσιο σε βιταμίνη Α, C, K, φυτικές ίνες, μαγγάνιο και σίδηρο ενώ είναι χαμηλό σε κορεσμένα λιπαρά οξέα και χοληστερίνη. Αποτελεί μια καλή και θρεπτική επιλογή για κυρίως γεύμα, ιδιαίτερα πλούσιο σε βιταμίνες και μέταλλα.