Γιατί δεν αυξάνεται η μυϊκή σου μάζα;

Ο Ιάσων Βασιλειάδης, BSc ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ/MSc (In progress) Strength and Conditioning Metropolitan University of Cardiff σου εξηγεί τι κάνεις λάθος και δεν αυξάνεις τη μυϊκή σου μάζα.

1 Αερόβια άσκηση και ελλιπής αναπλήρωση

Όταν πραγματοποιείς αερόβια άσκηση σε χαμηλή ένταση (50-70% ΜΚΣ) ο οργανισμός σου εξαρτάται ενεργειακά σε μεγάλο ποσοστό από τα λίπη. Οταν η ένταση είναι υψηλή (70-90% ΜΚΣ) «βενζίνη» του οργανισμού μας είναι ως επί το πλείστoν οι υδατάνθρακες.

Ένα από τα σημαντικότερα βήματα στο κομμάτι της αποκατάστασης είναι η κάλυψη της χαμένης ενέργειας μέσω της διατροφής. Εάν δεν αποκαταστήσεις τους υδατάνθρακες ή τα λίπη (αυτά που πρέπει) που «έκαψες» κατά την αερόβια άσκηση, ο οργανισμός θα στραφεί προς τις πρωτεΐνες (έχει υπολογιστεί ότι η συμμετοχή της πρωτεΐνης, στην παραγωγή ενέργειας μπορεί να φτάσει το 15% της ενέργειας που καταναλώθηκε) και θα «κάψει» μυϊκή μάζα, προκειμένου να αναπληρώσει την χαμένη ενέργεια.

Παράλληλα σε ασκήσεις ήπιας μορφής και μεγάλης διάρκειας ο καταβολισμός της πρωτεΐνης αυξάνεται 50%, ενώ παρατηρείται μείωση της σύνθεσης της πρωτεΐνης κατά 25%. Συνεπώς για να μη «κάψεις» μυς αναπλήρωσε σωστά τη χαμένη ενέργεια!

