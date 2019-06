Πόση ώρα πρέπει να διαρκεί η προπόνησή σου;

Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο πρέπει να διαρκεί μια προπόνηση για να έχεις αποτελέσματα;

Φαίνεται ότι αυτή η ερώτηση έχει μια απλή απάντηση, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει απλή απάντηση. Το πόσο χρόνο αφιερώνεις στην προπόνησή σου εξαρτάται από τους στόχους σου, τις προσωπικές προτιμήσεις και τον χρόνο που διαθέτεις. Ακόμη και αν λάβεις υπόψη τους στόχους σου, μπορεί να είναι δύσκολο να καθορίσεις μια συγκεκριμένη ώρα για την προπόνηση, καθώς η άσκηση προσφέρει έτσι και αλλιώς οφέλη, σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και αν την κάνεις.

Αν κάνεις αερόβια: Σύντομη διάρκεια, υψηλή ένταση

Για παράδειγμα, αν προσπαθείς να φτιάξεις αερόβια και αναερόβια ικανότητα, μπορείς να το πετύχεις μόνο με τέσσερα λεπτά προπόνησης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πως; Μέσω της μεθόδου Tabata. Η μέθοδος Tabata εστιάζει στην cardio (π.χ. σπριντ ή burbees) όσες φορές μπορείς σε 20 δευτερόλεπτα, σταματάς για 10 δευτερόλεπτα και επαναλαμβάνεις για οκτώ κύκλους.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι πραγματοποιώντας μια προπόνηση με τη μέθοδο Tabata πέντε ημέρες την εβδομάδα ήταν πιο αποτελεσματική για την κατασκευή αερόβιας και αναερόβιας φυσικής κατάστασης από ότι η σταθερή αερόβια.

Ακόμη και η παραδοσιακή προπόνηση δύναμης προσφέρει οφέλη σε πιο σύντομες προπονήσεις. Πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Medicine and Science in Sports and Exercise αποκαλύπτει ότι οι νέοι άντρες που σήκωναν βάρη μόνο για 13 λεπτά τη φορά, τρεις ημέρες την εβδομάδα, είχαν παρόμοια αποτελέσματα σε 8 εβδομάδες, όπως οι άνδρες που αφιέρωσαν 68 λεπτά στο γυμναστήριο τρεις ημέρες την εβδομάδα.

