Πώς η διατροφή μας θέτει σε κίνδυνο τη ζωή μας

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, περισσότερα από τα δύο τρίτα των θανάτων από καρδιακές παθήσεις θα μπορούσαν να αποφευχθούν σε παγκόσμια κλίμακα, εάν οι άνθρωποι άλλαζαν η διατροφή τους.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι καρδιακές παθήσεις αποτελούν τη νούμερο ένα απειλή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης συνδυαστικής μελέτης που δημοσιεύτηκε στα περιοδικά European Society of Cardiology και European Heart Journal – Quality of Care and Clinical Outcomes (ESC), δεν πρέπει να αποδεχθούμε αυτή την απειλή ως αναπόφευκτη.

Η ανθυγιεινή διατροφή, η υψηλή αρτηριακή πίεση και η υψηλή χοληστερόλη είναι οι τρεις κυριότερες αιτίες θανάτου από καρδιακά επεισόδια.



Σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, περισσότεροι από έξι εκατομμύρια θάνατοι θα μπορούσαν να αποφευχθούν με τη μείωση της πρόσληψης επεξεργασμένων τροφίμων, ζαχαρούχων ποτών, τρανς και κορεσμένων λιπαρών και πρόσθετου αλατιού και ζάχαρης, αυξάνοντας παράλληλα την πρόσληψη ψαριών, φρούτων, λαχανικών, ξηρών καρπών και δημητριακών ολικής αλέσεως.

Στην ιδανική περίπτωση, θα πρέπει να τρώμε 200 έως 300 mg ωμέγα-3 λιπαρών οξέων που προσφέρουν τα θαλασσινά κάθε μέρα. Επιπλέον, κάθε μέρα θα πρέπει να στοχεύουμε σε 200 έως 300 γραμμάρια φρούτων, 290 έως 430 γραμμάρια λαχανικών, 16 έως 25 γραμμάρια ξηρών καρπών και 100 έως 150 γραμμάρια δημητριακών ολικής αλέσεως.

Η ομάδα των ερευνητών ανέλυσε δεδομένα από τη μελέτη Global Burden of Disease 2017, η οποία διεξήχθη μεταξύ 1990-2017 σε 195 χώρες για να αποκαλύψει ότι υπήρχαν 126,5 εκατομμύρια άνθρωποι που ζούσαν με ισχαιμική καρδιοπάθεια καθώς και 10,6 εκατομμύρια νέες διαγνώσεις με την πάθηση που προκάλεσε 8,9 εκατομμύρια θανάτους το 2017. Αυτό αντιπροσωπεύει το 16% του συνόλου των θανάτων σε σύγκριση με το 12,6% το 1990.

Η ομάδα των ερευνητών υπολόγισε επίσης την επίδραση κάποιων βασικών παραγόντων κινδύνου στον θάνατο από ισχαιμική καρδιοπάθεια, εκτιμώντας συγκεκριμένα το ποσοστό των θανάτων που θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί. Αυτοί οι παράγοντες κινδύνου ήταν: χρήση καπνού, χρήση αλκοόλ, μειωμένη νεφρική λειτουργία, χαμηλή φυσική δραστηριότητα, έκθεση σε μόλυβδο, υψηλή χοληστερόλη ορού LDL, υψηλή αρτηριακή πίεση, υψηλή γλυκόζη στο πλάσμα, ατμοσφαιρική ρύπανση και διατροφή.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το εντυπωσιακό 69,2% των παγκόσμιων θανάτων από ισχαιμική καρδιοπάθεια θα μπορούσε να αποφευχθεί εάν οι άνθρωποι υιοθετούσαν πιο υγιεινές διατροφικές συνήθειες.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ειδικών, η ισχαιμική καρδιοπάθεια μπορεί να προληφθεί σε μεγάλο βαθμό με την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών κυρίως ως προς τη διατροφή. Επιπλέον, επεσήμαναν πως χρειάζονται γεωγραφικά προσαρμοσμένες στρατηγικές – για παράδειγμα, προγράμματα για τη μείωση της πρόσληψης αλατιού σε περιοχές όπου η κατανάλωση είναι υψηλή.

Αυτή η συνδυαστική μελέτη υποστηρίζει και προσθέτει σε ένα μεγάλο σύνολο στοιχείων που υποδηλώνουν ότι το φαγητό μπορεί να θεωρηθεί ένα από τα καλύτερα «φάρμακα», χωρίς ποτέ βέβαια να ξεχνάμε τη σπουδαιότητα των προληπτικών ελέγχων υγείας που μπορούν να χαρίσουν μακροζωία.

Πηγή: govastiletto.gr