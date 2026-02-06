Μια φράση που την έχουμε ακούσει όλοι και πολλοί από εμάς την έχουμε πει. Είναι, όμως, αλήθεια ή πρόκειται για άλλη μια δικαιολογία; Στο ερώτημα αυτό θα μας απαντήσει η personal trainer Λένα Σχίζα.

Πόσος χρόνος χρειάζεται τελικά;

Ο χρόνος, σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουμε συνήθως, είναι στην πραγματικότητα σύμμαχος μας.

Στην διάθεση μας μέσα στην εβδομάδα έχουμε 168 ώρες για ύπνο, εργασία, για να χαλαρώσουμε και να κάνουμε όσα αγαπάμε. Για άσκηση είναι αρκετές έστω και μόλις 2 ώρες μέσα στην εβδομάδα. Όλο και περισσότερες μελέτες υποστηρίζουν ότι ακόμα και οι ολιγόλεπτες προπονήσεις μπορούν να είναι εξίσου αποτελεσματικές.

Είσαι πολύ κουρασμένος-ή;

Όλοι έχουμε ζήσει δύσκολες και κουραστικές περιόδους αλλά η γυμναστική δεν αφορά μόνο μια περίοδο της ζωής μας. Θα έπρεπε να είναι βασικό μέλημα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας, γιατί η υγεία μας είναι το πιο σημαντικό αγαθό που μπορούμε να έχουμε. Πόσες φορές μένεις άσκοπα μέχρι αργά βλέποντας τηλεόραση θυσιάζοντας την ξεκούραση σου; Μην το κάνεις! Ξύπνα λίγο νωρίτερα και κάνε μερικές ασκησούλες ή ξεκουράσου λίγο περισσότερο, ώστε να μπορέσεις να πας στην προπόνηση μετά τη δουλειά σου. Δες το θετικά, αποφάσισε το και θα βρεις χρόνο.

Προτεραιότητα η υγεία μας

Όπως στα περισσότερα πράγματα πρέπει να θέτουμε προτεραιότητες και εδώ βρίσκεται το ερώτημα αν έχουμε θέσει την γυμναστική ως προτεραιότητα. Όσοι αθλούνται δεν σημαίνει ότι έχουν περισσότερο χρόνο από εσένα. Απλά έχουν αποφασίσει ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι για την ζωή τους και βασικό μέλημα σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Πώς να κάνεις την αρχή;

Ο προγραμματισμός είναι το κλειδί. Μπορεί η ζωή μας να είναι απρόβλεπτη, αλλά γνωρίζουμε αν έχουμε να πάμε για δουλειά το πρωί ή τα παιδιά στο σχολείο. Επίλεξε πόσο χρόνο μπορείς να δώσεις στην άσκηση, αλλά και πότε μπορείς να τον διαθέσεις. Ετοίμασε από την προηγούμενη μέρα τον σάκο με τα απαραίτητα, δεν θα πάρει πάνω από 5 λεπτά! Προγραμμάτισε λοιπόν, όπως προγραμματίζεις τόσα άλλα καθημερινά και απαραίτητα, από το αυριανό φαγητό μέχρι τις καλοκαιρινές διακοπές σου. Βάλε την άσκηση στη ζωή σου και τον οργανισμό σου στο πρόγραμμά σου!

Ξέρεις πώς πρέπει, πώς θες, αλλά δεν ξεκινάς;

Ξεκίνα τώρα! Δεν θέλει άλλη σκέψη! Βρες τι σε εξυπηρετεί και σου ταιριάζει και ξεκίνα! Αν είναι ασκήσεις για στο σπίτι, βγάλε ένα μικρό πρόγραμμα με body weight ασκήσεις ή ακόμα καλύτερα συμβουλέψου έναν ειδικό. Πήγαινε για τρέξιμο στο πάρκο ή στο κοντινό γηπεδάκι της γειτονιάς σου. Βρες ένα γυμναστήριο στη γειτονία σου ή κοντά στη δουλειά σου, ώστε σε εξυπηρετεί. Δεν χρειάζεται να ξέρεις τι σου αρέσει, ξεκίνα και δοκίμασε μέχρι να καταλήξεις. Οι επιλογές είναι άπειρες και σίγουρα θα βρεις μία να σου ταιριάζει.

Επένδυσε στον εαυτό σου δώστου τον λίγο χρόνο που σου ζητάει, είναι το καλύτερο δώρο για σένα!!!!

Lena Schiza, Personal Trainer

(@lena_schiza)