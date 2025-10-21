Η κρεατίνη είναι ένα από τα πιο μελετημένα και δημοφιλή διατροφικά συμπληρώματα στον χώρο της άσκησης και της αθλητικής απόδοσης. Ωστόσο, η αξία της ξεπερνά κατά πολύ τα όρια του γυμναστηρίου, ειδικά όταν μιλάμε για τη γυναικεία υγεία.

Αν και η κρεατίνη είναι κυρίως γνωστή στον χώρο του fitness ως εργαλείο για μυϊκή ενδυνάμωση, η επιστημονική κοινότητα ανακαλύπτει συνεχώς νέες εφαρμογές της, ειδικά όσον αφορά τις ανάγκες του γυναικείου οργανισμού. Από την επίδρασή της στη διάθεση και την ενέργεια, μέχρι τη συμβολή της στην υγεία των οστών και του εγκεφάλου, η κρεατίνη αποδεικνύεται ένα πολυδιάστατο συμπλήρωμα με οφέλη που αξίζει να γνωρίζουμε.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες:

1. Οι γυναίκες έχουν χαμηλότερα αποθέματα κρεατίνης σε σύγκριση με τους άνδρες.

2. Οι ορμονικές αλλαγές κατά τη διάρκεια του εμμηνορροϊκού κύκλου επηρεάζουν άμεσα τον μεταβολισμό της κρεατίνης.

3. Κατά τη ωχρινική φάση, η κρεατίνη βοηθά στη διατήρηση της πρωτεΐνης και της ενέργειας του εγκεφάλου, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της κόπωσης και των μεταπτώσεων στη διάθεση.

4. Οι γυναίκες έχουν διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν κατάθλιψη σε σχέση με τους άνδρες, ιδιαίτερα κατά την εφηβεία, τη λοχεία και την εμμηνόπαυση. Περιόδους όπου ο μεταβολισμός της κρεατίνης διαταράσσεται.

5. Η συμπλήρωση κρεατίνης έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει τη διάθεση, μειώνει τα καταθλιπτικά συμπτώματα και ενισχύει τη γνωστική απόδοση υπό πίεση.

6. Καθώς τα επίπεδα οιστρογόνων μειώνονται με την ηλικία, μειώνονται και η μυϊκή μάζα, η δύναμη και η οστική πυκνότητα. Έρευνες δείχνουν ότι η κρεατίνη, ειδικά σε συνδυασμό με προπόνηση αντιστάσεων, βοηθά στη διατήρηση της μυϊκής μάζας, στη μείωση της φλεγμονής και στην υποστήριξη της υγείας των οστών.

Πηγή: govastiletto.gr