Δεν αφορά πλέον μόνο παροχές ή περιστασιακές δράσεις, αλλά τη συνολική κουλτούρα μιας επιχείρησης. Η πολύωρη καθιστική εργασία, η συνεχής έκθεση σε οθόνες και οι αυξημένες επαγγελματικές απαιτήσεις επιβαρύνουν το σώμα και το νευρικό σύστημα. Πόνοι σε αυχένα και μέση, κόπωση, μειωμένη συγκέντρωση και αυξημένο στρες αποτελούν συχνά φαινόμενα στη σύγχρονη καθημερινότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η άσκηση δεν αντιμετωπίζεται πια ως δραστηριότητα εκτός εργασίας, αλλά ως εργαλείο πρόληψης και ενίσχυσης της απόδοσης.

Τα σύγχρονα εταιρικά μοντέλα άσκησης

Οι επιχειρήσεις που επενδύουν ουσιαστικά στους ανθρώπους τους εφαρμόζουν οργανωμένα μοντέλα που περιλαμβάνουν:

Σύντομα, στοχευμένα προγράμματα άσκησης μέσα στον χώρο εργασίας

Ασκήσεις κινητικότητας και αποσυμπίεσης για αυχένα και μέση

Ήπια ενδυνάμωση και ενεργοποίηση κορμού

Καθοδήγηση σωστής στάσης σώματος

Υβριδικά προγράμματα για εργαζόμενους σε τηλεργασία

Η συστηματική εφαρμογή τέτοιων παρεμβάσεων έχει δείξει ότι μειώνει μυοσκελετικά προβλήματα, ενισχύει την ενέργεια και βελτιώνει το κλίμα συνεργασίας. Η εμπειρία από εξειδικευμένες πρωτοβουλίες στον χώρο του corporate fitness, όπως τα προγράμματα που υλοποιεί η Well Being, δείχνει ότι όταν η άσκηση εντάσσεται με επαγγελματική δομή και συνέπεια, τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα τόσο σε επίπεδο υγείας όσο και απόδοσης.

Επένδυση στη βιωσιμότητα

Η ένταξη της άσκησης στην εταιρική κουλτούρα συνδέεται πλέον και με τη στρατηγική βιωσιμότητας και υπευθυνότητας των οργανισμών. Η φροντίδα του ανθρώπινου δυναμικού δεν είναι απλώς ζήτημα εικόνας, αλλά μακροπρόθεσμη επένδυση. Η απόδοση δεν χτίζεται μόνο με στόχους και deadlines. Χτίζεται πάνω σε σώματα που λειτουργούν σωστά και σε ανθρώπους που νιώθουν ότι η επιχείρηση επενδύει στην υγεία τους. Η άσκηση λοιπόν δεν είναι πολυτέλεια. Είναι βασικός πυλώνας της σύγχρονης εταιρικής κουλτούρας.

Σάντυ Κανιού

Corporate Fitness Specialist

Founder Well Being – The Fit Company

Άρης Αναστασιάδης

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Co Founder Well Being – The Fit Company

