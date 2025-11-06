Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η σωστή προπόνηση ξεκινά από τα ρούχα που φοράς. Το ιδανικό outfit δεν είναι θέμα μόνο στιλ, αλλά και άνεσης, υγιεινής και απόδοσης — μπορεί να καθορίσει αν η προπόνησή σου θα είναι αποτελεσματική ή όχι.

Διάλεξε τα σωστά υφάσματα

Τα περισσότερα αθλητικά ρούχα είναι από συνθετικά υλικά, όπως πολυεστέρας ή νάιλον, που απορροφούν τον ιδρώτα αλλά παγιδεύουν εύκολα βακτήρια και οσμές. Αν ιδρώνεις έντονα, προτίμησε τεχνικά υφάσματα νέας γενιάς που στεγνώνουν γρήγορα ή φυσικά υλικά όπως βαμβάκι και μαλλί merino, τα οποία αφήνουν το δέρμα να «αναπνέει» και μειώνουν τη δυσάρεστη μυρωδιά.

Φρόντισε τα ρούχα σωστά

Τα αθλητικά χρειάζονται τακτικό πλύσιμο. Αν τα αφήνεις άπλυτα για μέρες, η υγρασία ευνοεί οσμές και ερεθισμούς. Αν δεν προλαβαίνεις να τα πλύνεις άμεσα, άπλωσέ τα σε ανοιχτό χώρο για να στεγνώσουν πριν μπουν στο καλάθι με τα άπλυτα, αποτρέποντας την ανάπτυξη βακτηρίων.

Μην ξαναφοράς τα ίδια κομμάτια

Κάλτσες, σουτιέν και κολάν έρχονται σε άμεση επαφή με το σώμα και συγκρατούν υγρασία. Φόρα τα μία φορά και πλύνε τα αμέσως μετά, ειδικά μετά από έντονη προπόνηση.

Άσε τα ρούχα να αναπνέουν

Μην τα πετάς βιαστικά στην τσάντα μετά την άσκηση. Κρέμασέ τα για φυσικό στέγνωμα. Αν χρησιμοποιείς στεγνωτήριο, επίλεξε χαμηλή θερμοκρασία για να μην χαλάσει η ελαστικότητα και η αντοχή τους.

Φρεσκάδα με έξυπνα tips

Πρόσθεσε στο πλύσιμο λίγο λευκό ξύδι ή μαγειρική σόδα. Λειτουργούν σαν φυσικά αποσμητικά, εξουδετερώνουν τις μυρωδιές και προστατεύουν τα υφάσματα.

Συμπέρασμα

Το σωστό αθλητικό outfit πρέπει να κινείται μαζί σου, να αφήνει το σώμα να αναπνέει και να σε κρατάει φρέσκο και άνετο. Επένδυσε σε ποιοτικά ρούχα και φρόντισέ τα — το σώμα σου και η προπόνηση θα το ανταμείψουν.

Πηγή: govastileto.gr