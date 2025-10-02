Η Technogym, brand του Ομίλου Φάις, συμμετείχε δυναμικά στο Be Well Festival 2025, το Νο 1 Wellness & Fitness Festival στην Ελλάδα, που διοργανώθηκε για 2η συνεχόμενη χρονιά από τους Σάκη Τανιμανίδη και Χριστίνα Μπόμπα και πραγματοποιήθηκε στο ΟΑΚΑ στις 27 & 28 Σεπτεμβρίου. Το φεστιβάλ συγκέντρωσε σχεδόν 20.000 επισκέπτες, σε ένα διήμερο γεμάτο έμπνευση, ενέργεια και ευεξία.

Η παρουσία της Technogym υλοποιήθηκε μέσω ενός εντυπωσιακού booth που τράβηξε τα βλέμματα όλων των επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, το οποίο χωριζόταν σε δύο ζώνες (Wellness Lab & Skill G-Row) σχεδιασμένες ώστε να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη wellness εμπειρία. Για να συμμετάσχουν στα activations, οι επισκέπτες καλούνταν να κατεβάσουν το Technogym App και να κλείσουν το slot τους, ενισχύοντας την προώθηση των digital υπηρεσιών της εταιρείας και τη σύνδεση του κοινού με το οικοσύστημα της Technogym.

Στη ζώνη του Wellness Lab, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την σωματική τους αξιολόγηση στο Technogym Check up, να ανακαλύψουν το Wellness Age™ τους και να λάβουν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα προπόνησης, το οποίο μπορούσαν να εφαρμόσουν άμεσα στο ειδικά διαμορφωμένο Smart Gym με AI τεχνολογία και τη σειρά Biostrength.

Στη ζώνη του Skill G-Row powered by TEAMBEATS™, οι επισκέπτες συμμετείχαν σε δυναμικά ομαδικά Row & Bench Classes, αλλά και σε ατομικά και ομαδικά Row Challenges, με τον παλμό να δίνουν οι Technogym Master Trainers. Η εμπειρία συνδύασε διασκέδαση, ενέργεια και communityspirit, ενώ οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κερδίσουν μοναδικά δώρα από την Technogym.

«Η συμμετοχή μας στο Be Well Festival 2025 αποτέλεσε μια στρατηγική επιλογή για την Technogym, καθώς μας έδωσε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε το όραμά μας, να παρουσιάσουμε τις καινοτόμες λύσεις μας και να έρθουμε σε άμεση επαφή με το κοινό που αναζητά premium εμπειρίες ευεξίας», δήλωσε η Κέλλυ Τσελέπη, Marketing Brand Manager της Technogym.