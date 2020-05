Κάψε το λίπος στην κοιλιά με αυτές τις ασκήσεις

Εάν θέλεις επίπεδη κοιλιά με γραμμωμένους κοιλιακούς και χωρίς ίχνος λίπους τότε ένταξε στη ρουτίνα σου αυτές τις ασκήσεις όπως κάνει η Alexis Ren κάθε πρωί, που διαρκούν 10 λεπτά!

30 δευτερόλεπτα κάθε άσκηση:

Sit ups

Knee touch crunches

Heel touches

Bicycle crunches

Russian twists reach through crunches

Legs to ceiling reaching crunches

Toe taps leg lifts

Flutter kicks

Scissor kicks

Leg lifts

Leg up alternating toe crunch

Crunch kicks

Mountain climbers

Plank right side plank

Left side plank

Plank twists

Spider climbers

