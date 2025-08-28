Θέλεις να σηκώνεις βάρη χωρίς να επιβαρύνεις τη στάση σου ή το σώμα σου; Η παγκόσμια πρωταθλήτρια, Laura Horváth, μοιράζεται απλές και έξυπνες συμβουλές που μπορεί να εφαρμόσει ο καθένας από εμάς για να παραμείνει δυνατός και ασφαλής.

Το να διατηρείς άψογη τεχνική, ενώ σηκώνεις βάρη, είναι δύσκολο, ειδικά όταν αρχίζει η κόπωση. Σύμφωνα με την πρωταθλήτρια functional fitness και Red Bull αθλήτρια, Laura Horváth, η σωστή τεχνική μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στο να πετύχεις τη μέγιστη πρόοδο ή να τραυματιστείς. Η «Πιο Γυμνασμένη Γυναίκα στον Κόσμο» μας λέει πώς να σηκώνουμε βάρη «εύκολα», με ασφάλεια, αλλά και πως να ξεπερνάμε τα όριά μας – ανεξαρτήτως βάρους ή απαιτήσεων.

Η Horváth βοήθησε στον σχεδιασμό του παγκόσμιου fitness διαγωνισμού Red Bull Gym Clash, όπου μέλη γυμναστηρίων μπορούν να διαγωνιστούν μεταξύ τους σε απαιτητικά workouts. Η ίδια, εστίασε στη δημιουργία ισορροπημένων και ποικίλων προγραμμάτων, έχοντας πάντα ως γνώμονα ότι δεν είναι μόνο η δύναμη που καθορίζει την επιτυχία. «Όταν πιέζεις τον εαυτό σου, η αποδοτική τεχνική είναι απαραίτητη», λέει η Horváth, και συνεχίζει «όχι μόνο για να πετύχεις τον καλύτερο χρόνο ή να σηκώσεις το μεγαλύτερο βάρος, αλλά και για να παραμείνεις ασφαλής».

Πώς να διατηρείς καλή τεχνική όταν είσαι κουρασμένος

Είτε πρόκειται για ατομική προπόνηση είτε για συμμετοχή σε διαγωνισμό όπως το Red Bull Gym Clash ή το HYROX, η Horváth πιστεύει ότι «η εξάσκηση φέρνει την τελειότητα!». Προτείνει να σηκώνεις βάρη τόσο όταν είσαι ξεκούραστος όσο και όταν νιώθεις τα πόδια σου σχετικά καταπονημένα. «Είναι σημαντικό να εξασκείς και να βελτιώνεις την τεχνική σου όταν νιώθεις «φρέσκος», αλλά και να προπονείσαι όταν νιώθεις μια σχετική κόπωση». Προσθέτει, επίσης να εξασκείσαι στην άρση βαρών ως μέρος ενός διαλείμματος (interval). Αυτό σημαίνει να σηκώνεις βάρη μέσα σε μια δομημένη προπόνηση, όπου ο χρόνος χωρίζεται σε περιόδους άσκησης και ξεκούρασης. Για παράδειγμα, να σηκώνεις βάρη για 40 δευτερόλεπτα και να ξεκουράζεσαι για 20 δευτερόλεπτα. Με αυτόν τον τρόπο μιμείσαι τις συνθήκες αγωνιστικών διοργανώσεων.

Η προπόνηση με φίλους μπορεί να είναι διασκεδαστική, αλλά σύμφωνα με την Horváth, η προπόνηση που κάνεις μόνος σου έχει επίσης σημαντικά οφέλη. Σου επιτρέπει να εστιάζεις αποκλειστικά στην τεχνική, τον ρυθμό και τη στάση σου, χωρίς να προσπαθείς να συμβαδίσεις με άλλους ή να βιάζεσαι. «Τράβηξε βίντεο τον εαυτό σου για να δεις – όχι μόνο να νιώσεις – την κίνηση», προτείνει. Έτσι μπορείς να ελέγξεις τη φόρμα σου αργότερα.

Συνοπτικά, οι κανόνες της Laura Horváth για σωστή τεχνική όταν σηκώνεις βάρη είναι οι εξής:

«Η εξάσκηση φέρνει την τελειότητα!» Είναι σημαντικό να εξασκείς και να τελειοποιείς την τεχνική σου όταν νιώθεις ξεκούραστος, αλλά και υπό συνθήκες κόπωσης.

Προπονήσου μόνος σου.

Σήκωσε βάρη με διαλείμματα (π.χ. 40’’ δουλειά / 20’’ ξεκούραση).

Τράβηξε βίντεο τον εαυτό σου για να αξιολογείς τη φόρμα σου.

Τι είναι το Red Bull Gym Clash;

Το Red Bull Gym Clash είναι η απόλυτη ευκαιρία για αθλητές και αθλήτριες να ξεπεράσουν τα όριά τους, να εκπροσωπήσουν το γυμναστήριό τους και να γίνουν μέρος μιας παγκόσμιας κοινότητας fitness. Είναι μια εμπειρία γεμάτη ένταση, πάθος, και αληθινή αθλητική έμπνευση. Σε αυτήν τη μάχη, ομάδες των τεσσάρων ατόμων, 2 άνδρες και 2 γυναίκες, θα αναμετρηθούν σε τέσσερις διαφορετικές δοκιμασίες φυσικής κατάστασης, που τεστάρουν τη συνεργασία, την αντοχή, τις δεξιότητες και τη δύναμή τους.

Ποια είναι η Laura Horváth;

Η Laura Horváth είναι ένα πραγματικό είδωλο της γυμναστικής. Μετά τη θριαμβευτική νίκη της στους αγώνες «CrossFit Games 2023», απέκτησε τον τίτλο της «Πιο Γυμνασμένης Γυναίκας στον Κόσμο» – και δεν σκοπεύει να σταματήσει. Μεγαλωμένη στο οικογενειακό της γυμναστήριο αναρρίχησης στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, η Horváth γαλουχήθηκε σε έναν κόσμο αντοχής και προκλήσεων που αψηφούν τη βαρύτητα. Από ελίτ αναρριχήτρια εξελίχθηκε σε δύναμη του functional fitness και έχει αποστολή να επαναπροσδιορίσει τι σημαίνει να είσαι δυνατή, ικανή και ασταμάτητη ως γυναίκα. «Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να μπορούν να κάνουν μία έλξη», είπε σε συνέντευξή της στη Red Bull. «Η μητέρα μου δεν μπορούσε να κάνει έλξη για χρόνια, αλλά ξεκίνησε CrossFit και τώρα μπορεί. Το βρίσκω καταπληκτικό».

Η Horváth εμπνέει μια νέα γενιά αθλητριών να σηκώνουν βάρη με περηφάνια, δύναμη και σκοπό. Για εκείνη, η άρση βαρών δεν αφορά μόνο τη μυϊκή ενδυνάμωση. Είναι ένα βήμα προς την ανεξαρτησία: «Γιατί μόνο οι άντρες να κάνουν όλα αυτά; Νομίζω ότι το να είναι μια γυναίκα δυνατή, να κινεί το σώμα της, να σηκώνει πράγματα, να κάνει έλξεις ή κάμψεις, είναι πραγματικά υπέροχο».