Tεχνολογία Futurelight: Aπόλυτη διαπνοή & μοναδική αδιαβροχοποίηση

Η κορυφαία εταιρεία outdoor ένδυσης και εξοπλισμού The North Face πρωτοπορεί για ακόμα μία φορά, παρουσιάζοντας την πιο προηγμένη τεχνολογία αδιάβροχων και διαπνεόντων μεμβρανών στην σειρά προϊόντων της, Futurelight.

Παρουσία δημοσιογράφων, στελεχών της αγοράς, πλήθος επώνυμων αθλητών και ανθρώπων του outdoor, η The North Face παρουσίασε την κορυφαία τεχνολογία Futurelight στο εμβληματικό κατάστημα για κάθε λάτρη των σπορ περιπέτειας και των αθλημάτων αντοχής Alpamayo Pro. Ο Brand Manager της The North Face κ. Ηλίας Κανάκης καλωσόρισε τον κόσμο από την πλευρά του Brand και του ομίλου της VF, ενώ αντίστοιχα την εκδήλωση χαιρέτισε ο ιδρυτής του Alpamayo Pro, κ. Σίμος Τσακίρης. Υπό τον συντονισμό του υπεύθυνου marketing της The North Face, κ. Γιάννη Κοντοχρήστου, ο Senior Executive Sales Representative της εταιρείας, κ. Κυριάκος Πολυχρονόπουλος ανέλαβε την παρουσίαση των τεχνικών χαρακτηριστικών της νέας τεχνολογίας Futurelight, ενώ ο Αρχηγός Αναβάσεων της ΕΟΟΑ και explorer της The North Face, Νίκος Τόδουλος, καθώς και η κορυφαία Ελληνίδα αλπινίστρια, Βανέσα Αρχοντίδου (μέλος του ΑΟΣ) που έχει κατακτήσει ήδη τις 6 από τις 7 υψηλότερες κορυφές του κόσμου με πιο πρόσφατη αυτή του Έβερεστ, μίλησαν για την εμπειρία τους από την χρήση των καινοτόμων προϊόντων της The North Face.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Coremag.gr!