Η ηλικία μας δεν καθορίζεται μόνο από την ημερομηνία γέννησης. Με το Technogym Checkup και τον δείκτη Wellness Age™, η Technogym, brand του Ομίλου Φάις, μάς προσκαλεί να γνωρίσουμε καλύτερα τη φυσική μας κατάσταση και να ανακαλύψουμε μια νέα, εξατομικευμένη προσέγγιση στην ευεξία.

Πόσες φορές έχετε αναρωτηθεί αν η φυσική σας κατάσταση ανταποκρίνεται στην ηλικία σας; Μπορεί δύο άνθρωποι να έχουν γεννηθεί την ίδια χρονιά, αλλά να διαφέρουν σημαντικά ως προς τη δύναμη, την αντοχή, την ισορροπία και την κινητικότητά τους.

Η χρονολογική ηλικία είναι ένας αριθμός. Η πραγματική κατάσταση του σώματός μας, όμως, εξαρτάται από πολλούς περισσότερους παράγοντες.

Η Technogym, αξιοποιεί την τεχνολογία και τα δεδομένα για να προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της φυσικής μας κατάστασης, μέσα από το Technogym Checkup και τον καινοτόμο δείκτη Wellness Age™.

Wellness Age™: Όταν η ηλικία αποκτά μια διαφορετική διάσταση

Το Wellness Age™ είναι ένας δείκτης που ανέπτυξε η Technogym, ο οποίος αποτυπώνει τη λειτουργική ηλικία του σώματος με βάση σημαντικές παραμέτρους της φυσικής κατάστασης.

Σε αντίθεση με τη χρονολογική ηλικία, που παραμένει σταθερά συνδεδεμένη με το έτος γέννησής μας, το Wellness Age™ προσφέρει μια διαφορετική οπτική: πώς ανταποκρίνεται το σώμα μας στις απαιτήσεις της καθημερινότητας και ποια στοιχεία της φυσικής μας κατάστασης μπορούμε να βελτιώσουμε.

Στόχος δεν είναι απλώς να ανακαλύψουμε έναν αριθμό, αλλά να κατανοήσουμε καλύτερα τις δυνατότητες και τις ανάγκες του οργανισμού μας.

Technogym Checkup: Γνωρίστε καλύτερα το σώμα σας μέσα σε λίγα λεπτά

Το Technogym Checkup μετατρέπει την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης σε μια σύγχρονη, εξατομικευμένη εμπειρία.

Μέσα από μια σειρά σύντομων δοκιμασιών, αξιολογούνται βασικές παράμετροι, όπως η καρδιοαναπνευστική ικανότητα, η μυϊκή δύναμη, η ισορροπία, η κινητικότητα και η γνωστική ευεξία.

Τα αποτελέσματα συνδυάζονται για τον υπολογισμό του προσωπικού Wellness Age™, προσφέροντας στον χρήστη μια πιο σαφή εικόνα της φυσικής του κατάστασης.

Έτσι, η άσκηση παύει να βασίζεται αποκλειστικά σε γενικές εκτιμήσεις και μπορεί να προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες κάθε ανθρώπου.

Γιατί η γνώση της φυσικής μας κατάστασης είναι τόσο σημαντική;

Σήμερα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν τρόπους να παραμένουν δραστήριοι, να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους και να επενδύουν ουσιαστικά στην ευεξία τους.

Ωστόσο, για να πετύχουμε έναν στόχο, χρειάζεται πρώτα να γνωρίζουμε από πού ξεκινάμε.

Το Wellness Age™ μάς βοηθά να εντοπίσουμε τα δυνατά μας σημεία, να αναγνωρίσουμε τους τομείς που χρειάζονται βελτίωση και να παρακολουθούμε την εξέλιξή μας μέσα στον χρόνο.

Η αξία του βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη δυνατότητα: να μετατρέπει τα δεδομένα της αξιολόγησης σε χρήσιμη γνώση, δίνοντας ουσιαστικό περιεχόμενο στην έννοια της εξατομικευμένης άσκησης.

Μια νέα προσέγγιση στην εμπειρία wellness

Η Technogym έχει συνδέσει διαχρονικά το όνομά της με την καινοτομία, την άσκηση και την ευεξία. Με το Technogym Checkup, η τεχνολογία γίνεται ένα ακόμη εργαλείο για την αναβάθμιση της εμπειρίας τόσο των ασκουμένων όσο και των επαγγελματιών του fitness.

Για τους χρήστες, αποτελεί μια ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα το σώμα τους και να θέσουν πιο συγκεκριμένους στόχους.

Για τους επαγγελματίες, προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τον σχεδιασμό πιο στοχευμένων προγραμμάτων προπόνησης, προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε ασκουμένου.

Το Technogym Checkup είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένα γυμναστήρια, wellness clubs και ξενοδοχεία στην Ελλάδα, ενισχύοντας την εμπειρία εξατομικευμένης ευεξίας που προσφέρουν στα μέλη και τους επισκέπτες τους.

Το πρώτο βήμα για να επενδύσετε στον εαυτό σας

Η ευεξία δεν είναι ένας προορισμός, αλλά μια συνεχής διαδικασία φροντίδας και βελτίωσης.

Και το πρώτο βήμα είναι να γνωρίζουμε καλύτερα το σώμα μας.

Με το Technogym Checkup και το Wellness Age™, η Technogym δίνει σε κάθε άνθρωπο τη δυνατότητα να προσεγγίσει την άσκηση με περισσότερη γνώση, καλύτερη καθοδήγηση και στόχους που ανταποκρίνονται στις προσωπικές του ανάγκες.

Ανακαλύψτε το προσωπικό σας Wellness Age™ και βρείτε το πλησιέστερο σημείο με Technogym Checkup.