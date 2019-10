Tex-Mex Σαλάτα Taco Κοτόπουλο

Πέντε κύρια συστατικά και 15 λεπτά είναι όλα όσα χρειάζεστε για να προετοιμάσετε ένα γευστικό, muscle-friendly γεύμα.

Το να τρώτε υγιεινά δεν απαιτεί έναν ολονύχτιο μαραθώνιο μαγειρέματος που αφήνει κάθε κατσαρόλα και τηγάνι του σπιτιού σας στοιβαγμένο στο νεροχύτη. Αφήστε αυτές τις προσπάθειες στον Gordon Ramsay. Αλλά δεν λέμε κιόλας ότι πρέπει να πετάξετε όλες τις φιλοδοξίες σας για παγωμένη πίτσα. Το κόλπο είναι να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Όπως η παρακάτω σαλάτα, που περιέχει αυτά τα πέντε κύρια συστατικά - tortillas καλαμποκιού, μαύρα φασόλια, καλαμπόκι, κοτόπουλο και σπανάκι - και μπορεί να είναι έτοιμη σε περίπου 15 λεπτά.

ΜΕΡΙΔΕΣ 4

ΥΛΙΚΑ

4 tortillas καλαμποκιού

2 κούπες κατεψυγμένο καλαμπόκι

8 κούπες φρέσκο σπανάκι

2 κούπες ψημμένο ψιλοκομμένο κοτόπουλο

1 κονσέρβα στραγγισμένα μαύρα φασόλια

Λίγες τομάτες cherry tomatoes, κομμένες στη μέση (τοματίνια)

1 αβοκάντο ψιλοκομμένο

1 κούπα ψιλοκομμένο κρεμμύδι κόκκινο

½ κούπα light sour cream

2 κ.σ. ελαιόλαδο

Χυμός από ένα λάιμ

½ κ.γ. σκόνη chili

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Προθερμάνετε το φούρνο στους 150°C. Τοποθετήστε τις tortillas σε ένα ταψί. Όταν ο φούρνος είναι ζεστός, θερμάνετε τις tortillas για 8 με 10 λεπτά μέχρι να γίνουν τραγανές. Προετοιμάστε το καλαμπόκι σύμφωνα με τις οδηγίες συσκευασίας.

2. Διαχωρίστε το σπανάκι, το κοτόπουλο, τα μαύρα φασόλια, τις ντομάτες, το αβοκάντο, το κόκκινο κρεμμύδι και το μαγειρεμένο καλαμπόκι στα πιάτα ανά μερίδες. Σε ένα μπολ, χτυπήστε ελαφρά μαζί την sour cream, το ελαιόλαδο, το χυμό λάιμ, τη σκόνη τσίλι, και μερικές πρέζες αλάτι.

3. Κόψτε τις τορτίγες σε κομμάτια των 2 εκατοστών και πασπαλίστε τις σαλάτες. Προσθέστε το dressing sour cream στην κορυφή.

ΤΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ

Ψημένο κοτόπουλου, κονσερβοποιημένα μαύρα φασόλια, κατεψυγμένο καλαμπόκι, φρέσκο σπανάκι, tortillas καλαμποκιού.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΘΕΡΜΙΔΕΣ 536

ΠΡΩΤΕΪΝΗ 36g

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 52g

ΛΙΠΗ 23g

Πηγή: http://www.myfitway.gr