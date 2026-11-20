Το μοναδικό ελληνικό κρασί που συμπεριλαμβάνεται φέτος στην παγκόσμια λίστα του «Wine Spectator Top 100», έχοντας ξεχωρίσει ανάμεσα σε περίπου 11.000 οίνους από όλον τον κόσμο, προέρχεται από τη Βόρεια Ελλάδα.

Πρόκειται για τη Μαλαγουζιά «Χελώνες» 2025 (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης «Φλώρινα») του Κτήματος Άλφα, η οποία κέρδισε μια θέση ανάμεσα στα 100 κορυφαία κρασιά της χρονιάς, πλάι σε ετικέτες από ιστορικές και διεθνώς καταξιωμένες αμπελοοινικές περιοχές, όπως το Μπορντό, η Βουργουνδία, η Καμπανία, η Τοσκάνη, το Πιεμόντε και η Napa Valley.

Το αμπελοτόπι «Χελώνες» και η επιστροφή στη λίστα

Το κρασί προέρχεται από το αμπελοτόπι «Χελώνες», το οποίο εκτείνεται σε 46,58 εκτάρια στο οροπέδιο του Αμυνταίου, σε υψόμετρο 670 μέτρων και με θέα στο όρος Βόρας.

Η καλλιέργεια της ποικιλίας ξεκίνησε εκεί το 1997 και αναπτύχθηκε σταδιακά έως τα τελευταία έτη, μέσα από διαδοχικές νέες φυτεύσεις και αναδιαρθρώσεις υφιστάμενων αμπελώνων.

Σήμερα, η μέση ηλικία των πρέμνων διαμορφώνεται στα 16 έτη, αποτυπώνοντας μια διαχρονική διαδικασία εξέλιξης και ανανέωσης του αμπελώνα.

Το συγκεκριμένο αμπελοτόπι χαρακτηρίζεται από εδάφη εξαιρετικής αποστράγγισης και δροσερές καλοκαιρινές νύχτες. Από το ίδιο σημείο προερχόταν και η εσοδεία του 2014, η οποία είχε κατακτήσει την 73η θέση στο Wine Spectator Top 100 του 2015.

Έντεκα χρόνια αργότερα, οι «Χελώνες» επιστρέφουν στη διεθνή κατάταξη, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια και τη δυναμική της περιοχής. Όσον αφορά την οινοποίηση, αυτή πραγματοποιείται σε ανοξείδωτες δεξαμενές με ελεγχόμενη θερμοκρασία, ενώ το κρασί παραμένει για δύο μήνες σε επαφή με τις λεπτές οινολάσπες του, με τακτική ανάδευση.

Η φιλοσοφία πίσω από τη διάκριση

Όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση του Κτήματος Άλφα, ο οινολόγος Άγγελος Ιατρίδης και ο αμπελουργός Μάκης Μαυρίδης μετέτρεψαν τη βαθιά γνώση τους για το Αμύνταιο σε αφετηρία μιας κοινής δημιουργικής πορείας που ξεκίνησε το 1995.

Συνδυάζοντας την οινολογική επιστήμη με την αμπελουργική εμπειρία, μελετούν συστηματικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε αμπελοτοπίου και προσαρμόζουν ανάλογα τις καλλιεργητικές και οινοποιητικές πρακτικές.

Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στη συνεχή παρατήρηση του εδάφους, του μικροκλίματος και της συμπεριφοράς κάθε ποικιλίας, με στόχο τη συνεπή έκφραση της ταυτότητας του τόπου μέσα από το κρασί.

Τα κριτήρια του Wine Spectator

Το περιοδικό Wine Spectator δημοσιεύει την ετήσια κατάταξη Top 100 από το 1988, αναδεικνύοντας τα κρασιά που ξεχωρίζουν στη διεθνή οινική σκηνή.

Η τελική επιλογή δεν βασίζεται αποκλειστικά στη γευσιγνωστική βαθμολογία. Συνεκτιμώνται επίσης η συνολική ποιότητα, η σχέση ποιότητας και τιμής, η διαθεσιμότητα στην αμερικανική αγορά, καθώς και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας κάθε ετικέτας — αυτό που οι συντάκτες του περιοδικού ονομάζουν «X-factor».