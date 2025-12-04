Από γιαούρτια, μέχρι μπισκότα, η πρωτεΐνη είναι παντού. Το fitness TikTok, τα ράφια των σούπερ μάρκετ και οι influencers ορκίζονται σε αυτήν. Αλλά πόση πραγματικά χρειάζεσαι; Σύμφωνα με τους ειδικούς, πιθανότατα λιγότερη απ’ ό,τι νομίζεις.

Η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη, είναι το δομικό υλικό για μύες, ορμόνες και ενέργεια. Όμως η υπερκατανάλωση μπορεί να έχει ανεπιθύμητες παρενέργειες. Οι γαστρεντερολόγοι τονίζουν: «Περισσότερο δεν σημαίνει πάντα καλύτερο».

4 σημάδια ότι τρως περισσότερη πρωτεΐνη από όση χρειάζεσαι

1. Κακή αναπνοή

Όταν η πρωτεΐνη κυριαρχεί και οι υδατάνθρακες είναι χαμηλοί, το σώμα μπαίνει σε κέτωση. Παράγονται κετόνες που προκαλούν χαρακτηριστική δυσάρεστη αναπνοή.

2. Προβλήματα πέψης

Διάρροια, δυσκοιλιότητα ή φούσκωμα μπορεί να είναι ένδειξη ότι το πεπτικό σου δυσκολεύεται. Λιγότεροι υδατάνθρακες σημαίνουν λιγότερες φυτικές ίνες, άρα πιο δύσκολη λειτουργία εντέρου.

3. Αφυδάτωση

Η διάσπαση της πρωτεΐνης παράγει ουρία, που πρέπει να αποβληθεί από τα νεφρά. Όσο περισσότερη πρωτεΐνη καταναλώνεις, τόσο πιο πολύ «δουλεύουν» τα νεφρά και τόσο πιο πολύ νερό χάνεις μέσω των ούρων.

4. Ανεπιθύμητη αύξηση βάρους

Η έξτρα πρωτεΐνη δεν μετατρέπεται μαγικά σε μυς, είναι θερμίδες. Αν τρως περισσότερες απ’ όσες καις, αυτές αποθηκεύονται ως λίπος.

Πηγή: govastiletto.gr