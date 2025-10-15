Το Pilates δεν είναι απλώς μια μορφή άσκησης — είναι μια στάση ζωής.

Μια φιλοσοφία που συνδυάζει δύναμη, ευλυγισία και εσωτερική ισορροπία, προσφέροντας στο σώμα και στο μυαλό τη δυνατότητα να κινηθούν σε τέλεια αρμονία.

Η Technogym, brand του Ομίλου Φάις και παγκόσμιος ηγέτης στο wellness και το design, παρουσιάζει το Technogym Reform — το reformer που φέρνει το Pilates στη νέα του εποχή. Με έμφαση στην κομψότητα, την εργονομία και την τεχνολογία, το Technogym Reform μετατρέπει την άσκηση σε εμπειρία ευεξίας υψηλής αισθητικής.

Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με κορυφαίους Pilates instructors και ξεχωρίζει για τον διαισθητικό χειρισμό και τη ροή των κινήσεων, επιτρέποντας στον κάθε χρήστη να απολαμβάνει μια άνετη, ομαλή και απόλυτα ελεγχόμενη προπόνηση — είτε είναι αρχάριος είτε προχωρημένος.

Η minimal σχεδίασή του, διαθέσιμη σε δύο εκλεπτυσμένες αποχρώσεις — Sandstone και Pearl Grey — το καθιστά ιδανικό τόσο για πολυτελή στούντιο και ξενοδοχεία όσο και για οικιακούς χώρους που αναζητούν ένα αντικείμενο wellness με διαχρονικό χαρακτήρα.

Κατασκευασμένο από premium υλικά όπως ξύλο, αλουμίνιο και vegan leather, το Technogym Reform αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της Technogym για ποιότητα, βιωσιμότητα και σύγχρονο lifestyle.

Και μέσα από το Technogym App, κάθε προπόνηση αποκτά νέα διάσταση, χάρη σε on-demand προγράμματα Pilates για κάθε επίπεδο και στόχο.

Το Technogym Reform δεν είναι απλώς άλλο ένα μηχάνημα γυμναστικής.

Είναι μια εμπειρία ευεξίας που συνδυάζει αισθητική, τεχνολογία και κίνηση, φέρνοντας την πολυτέλεια του design μέσα στην καθημερινότητά σου.

📩Θες να ανακαλύψεις το νέο Technogym Reform;

Επικοινώνησε με την ομάδα της Technogym Greece στο 211 1088596 ή στο sales.technogym@technogym.gr.

Technogym Experience Center: Λ. Ποσειδώνος 77, 174 55 Άλιμος