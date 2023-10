Το νερό καρύδας, το οποίο είναι το διαυγές υγρό που βρίσκεται μέσα στις καρύδες, διαφέρει από το γάλα καρύδας, το οποίο συνδυάζει νερό καρύδας με τριμμένη καρύδα. Το νερό καρύδας έχει μια ελαφρώς γλυκιά γεύση ξηρών καρπών και είναι χαμηλό σε ζάχαρη και θερμίδες.

Διαθέτει επίσης ηλεκτρολύτες όπως κάλιο, νάτριο και μαγνήσιο, οι οποίοι βοηθούν στην αναπλήρωση των χαμένων θρεπτικών συστατικών. Αυτό σημαίνει ότι είναι καλό να το πίνετε μετά από άσκηση ή κατά τη διάρκεια μιας ήπιας ασθένειας. Υπάρχουν επίσης στοιχεία σε πρόσφατες μελέτες, αν και όχι οριστικά, ότι όταν εφαρμόζεται απευθείας στο δέρμα σας, το νερό καρύδας μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση της ακμής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Βοηθάει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν λαμβάνουν αρκετό κάλιο από τη διατροφή τους. Αυτό το μέταλλο βοηθά στην απομάκρυνση του επιπλέον νατρίου από το σώμα σας μέσω των ούρων. Το νερό καρύδας μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Η προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι το νερό καρύδας μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση σε άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση. Ωστόσο, εάν παίρνετε φάρμακα για την αρτηριακή πίεση, ίσως είναι καλύτερο να αποφύγετε το νερό καρύδας καθώς θα μπορούσε να τη μειώσει πάρα πολύ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Συνιστάται επίσης να μην πίνετε νερό καρύδας δύο εβδομάδες πριν από οποιαδήποτε επέμβαση, καθώς μπορεί να επηρεάσει την αρτηριακή σας πίεση λόγω των υψηλών επιπέδων καλίου που περιέχει.

Πρόληψη της πέτρας στους νεφρούς

Στις ΗΠΑ, το 11% των ανδρών και το 6% των γυναικών έχουν πέτρες στους νεφρούς τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους, σύμφωνα με το National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Μια μελέτη του 2018 έδειξε ότι το νερό καρύδας αύξησε την απομάκρυνση του καλίου, του χλωρίου και του κιτρικού με τα ούρα.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι λίθων. Αλλά αν ο γιατρός σας συστήσει να λαμβάνετε περισσότερο κάλιο στη διατροφή σας, το νερό καρύδας θα μπορούσε να είναι ευεργετικό.

Πιο υγιές δέρμα

Το νερό καρύδας μπορεί επίσης να βοηθήσει στην καταπολέμηση της ακμής λόγω των αντιμικροβιακών του ιδιοτήτων. Η έρευνα δείχνει επίσης ότι η κατανάλωση νερού καρύδας μπορεί να βοηθήσει το αντιοξειδωτικό σας σύστημα εξουδετερώνοντας τις επιπτώσεις των ελεύθερων ριζών.

Θεραπεύει το Hangover

Μετά από μια νύχτα με αλκοόλ, πιείτε νερό καρύδας για να ηρεμήσει το στομάχισας. Θα σας ενυδατώσει και θα αναπληρώσει τους απαραίτητους ηλεκτρολύτες στο σώμα σας. Αυτό το δροσιστικό ρόφημα είναι η απόλυτη θεραπεία για το hangover.

Βοηθά την πέψη

Το νερό καρύδας μειώνει τον κίνδυνο εισροής οξέων και αποτρέπει τη δυσπεψία. Έτσι, μπορείτε πίνετε νερό καρύδας εάν αντιμετωπίζετε συχνά δυσκολίες στη διαδικασία της πέψης.

Αντιμετωπίζει τους πονοκεφάλους

Το νερό καρύδας είναι μια θαυμάσια θεραπεία για πονοκεφάλους που προκαλούνται από αφυδάτωση. Ενυδατώνει το σώμα σας και αναπληρώνει τους ηλεκτρολύτες. Το νερό καρύδας περιέχει επίσης μαγνήσιο, το οποίο έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τη συχνότητα των κρίσεων ημικρανίας.

Διαχειρίζεται τον διαβήτη

Σύμφωνα με έρευνες, το νερό καρύδας μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Το μαγγάνιο, το οποίο υπάρχει σε καλές ποσότητες, μπορεί να βελτιώσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη και να μειώσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Το μειονέκτημα του νερού καρύδας

Τα άτομα που πάσχουν από νεφρική (νεφρική) ανεπάρκεια δεν πρέπει να πίνουν νερό καρύδας καθώς είναι πλούσιο σε κάλιο. Σε νεφρική ανεπάρκεια, ο νεφρός σας μπορεί να μην αφαιρεί επιπλέον κάλιο, γεγονός που οδηγεί σε στασιμότητα του καλίου στο σώμα. Ως εκ τούτου, να είστε προσεκτικοί με την κατανάλωση νερού καρύδας σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια. Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, μπορεί να είναι σκόπιμο να συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν καταναλώσετε νερό καρύδας, καθώς δεν υπάρχουν πολλές μελέτες σχετικά με το δροσιστικό αποτέλεσμα του νερού καρύδας σε τέτοιες περιπτώσεις.

Ακόμη και σε περιπτώσεις που κάποιος μπορεί να χειρουργηθεί, καλό είναι να μην πίνει νερό καρύδας για δύο εβδομάδες πριν το χειρουργείο, καθώς μπορεί να επηρεάσει τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης του σώματος του ασθενούς.

Πηγή: govastiletto.gr