Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Όλοι θέλουμε να νιώθουμε γεμάτοι ενέργεια και να ανακάμπτουμε γρήγορα μετά από έντονη άσκηση, χωρίς όμως να καταφεύγουμε σε συνθετικά ενεργειακά ποτά. Σύμφωνα με έρευνα του Universitat Oberta de Catalunya (UOC) στη Βαρκελώνη, υπάρχει ένα φυσικό φυτικό συμπλήρωμα που μπορεί να σου προσφέρει ακριβώς αυτό. Ο Borja Muñoz, προπονητής φυσικής κατάστασης και συγγραφέας της μελέτης, εξηγεί ότι η κατανάλωσή του τζίνσενγκ δίνει αίσθηση ενέργειας αντίστοιχη με ενεργειακό ποτό, αλλά χωρίς χημικά πρόσθετα.

Η ανάλυση πάνω από 700 επιστημονικών μελετών δείχνει ότι το τζίνσενγκ δεν βοηθά μόνο στην αποκατάσταση των μυών μετά την άσκηση, αλλά βελτιώνει συνολικά την αθλητική απόδοση και μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμών. Με άλλα λόγια, είναι ένα φυσικό “εργαλείο” που μπορεί να σε βοηθήσει να προπονείσαι πιο αποτελεσματικά και να προστατεύεις τον οργανισμό σου.

Τι κάνει το τζίνσενγκ

Η δύναμη του τζίνσενγκ προέρχεται από τα ενεργά συστατικά του που:

Μειώνουν την κόπωση και το αίσθημα βάρους στους μύες

Βοηθούν στην αποκατάσταση μετά από έντονη άσκηση

Μειώνουν τη φλεγμονή και την καταπόνηση των μυών, επηρεάζοντας δείκτες όπως η κρεατινική κινάση (CK) και η ιντερλευκίνη-6 (IL-6)

Ρυθμίζουν τα επίπεδα κορτιζόλης, σημαντική για τον μεταβολισμό και την άμυνα του οργανισμού

Η διατροφολόφος Patricia Martínez, μέλος της ερευνητικής ομάδας, τονίζει τη σημασία της μείωσης της κόπωσης και της ταχύτερης αποκατάστασης των μυών, ειδικά μετά από αθλητικές δραστηριότητες.

Από την παρατήρηση στην επιστήμη

Ο Borja Muñoz εμπνεύστηκε για τη μελέτη από την εμπειρία του ως προπονητής και ειδικός τραυματισμών σε ποδοσφαιρική ομάδα στην Κίνα, όπου το τζίνσενγκ χρησιμοποιείται παραδοσιακά. Οι ποδοσφαιριστές ανέφεραν ότι τους έδινε ενέργεια και ζωντάνια, παρόμοια με ένα ενεργειακό ποτό, χωρίς χημικά πρόσθετα.

“Όταν λαμβάνεται μαζί με ισορροπημένη διατροφή, το τζίνσενγκ μπορεί να προσφέρει επιπλέον θρέψη σε όσους ασκούνται τακτικά”, εξηγεί ο Muñoz, προσθέτοντας ότι η τακτική χρήση θεωρείται γενικά ωφέλιμη για υγιείς ενήλικες. Η μελέτη επισημαίνει επίσης ότι η κατανάλωση τζίνσενγκ μπορεί να μειώσει τη συσσώρευση γαλακτικού οξέος στο αίμα, που προκαλεί μυϊκή κόπωση κατά την έντονη άσκηση.

Γιατί να το εντάξεις στη ρουτίνα σου

Αν θες να νιώθεις πιο ξεκούραστη και γεμάτη ενέργεια μετά την προπόνηση, το τζίνσενγκ μπορεί να γίνει ο φυσικός σου σύμμαχος. Η μείωση της κόπωσης και η γρήγορη αποκατάσταση των μυών σημαίνει ότι μπορείς να γυμνάζεσαι πιο συχνά και αποτελεσματικά, ενώ παράλληλα μειώνεται ο κίνδυνος μικροτραυματισμών. Οι ερευνητές της UOC προτείνουν τη δημιουργία ενός προγραμματισμένου πρωτοκόλλου κατανάλωσης, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη του τζίνσενγκ για κάθε αθλητή ή ασκούμενο.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nutrients και ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω έρευνες σχετικά με την αθλητική απόδοση και την πρόληψη τραυματισμών μέσω φυσικών συμπληρωμάτων.

Πηγή: shape.gr