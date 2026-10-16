Φθινόπωρο του 1924. Στο Μιλάνο συγκεντρώνονται σύνεδροι από δεκάδες χώρες για το πρώτο Διεθνές Συνέδριο Αποταμίευσης. Μιλούν πολλές γλώσσες, κουβαλούν ποικίλες εμπειρίες και μοιράζονται την κοινή πεποίθηση ότι η αποταμίευση ανοίγει τον δρόμο προς την ασφάλεια και την ανεξαρτησία κάθε ανθρώπου. Την τελευταία μέρα των εργασιών, στις 31 Οκτωβρίου, με πρωτοβουλία του Ιταλού καθηγητή Φιλίππο Ραβίτσα, η ημερομηνία ανακηρύσσεται Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης.

Από εκείνο το συνέδριο προήλθε και ο διεθνής οργανισμός που είναι γνωστός ως World Savings and Retail Banking Institute και κάθε χρόνο οργανώνει μια παγκόσμια εκστρατεία για τη μέρα. Μέσα σε έναν αιώνα, η ιδέα ταξίδεψε σε τέσσερις ηπείρους και βρήκε θέση στο ημερολόγιο χωρών με πολύ διαφορετικές παραδόσεις. Ο πυρήνας της έμεινε ο ίδιος καθώς συνεχίζει να αποτελεί μια μέρα για να θυμηθούμε ότι τα μεγάλα σχέδια χτίζονται με μικρά, σταθερά βήματα.

Ο κουμπαράς που έγινε σύμβολο

Κάθε γιορτή χρειάζεται ένα σύμβολο, και η Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης βρήκε το δικό της στον κουμπαρά. Στην Ιταλία, από τη δεκαετία του 1920 έως τα μεταπολεμικά χρόνια, τα ταμιευτήρια μοίραζαν κουμπαράδες στους μαθητές του δημοτικού. Μια συλλογή τους εκτίθεται σήμερα στο ιστορικό αρχείο ιταλικής τράπεζας, σαν ένα μουσείο παιδικών ονείρων.

Στην Ελλάδα, τον εορτασμό τον εγκαινίασε το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, και η μέρα αυτή συνέβαλε αποφασιστικά στο να αγαπηθεί ο κουμπαράς από γενιές παιδιών. Οι κουμπαράδες μπήκαν στις σχολικές τάξεις, στα παιδικά δωμάτια και στις οικογενειακές ιστορίες. Πολλοί θυμόμαστε τον ήχο των κερμάτων που έπεφταν ένα-ένα, τη στιγμή που ο κουμπαράς γινόταν αισθητά βαρύτερος και την έκθεση που γράφαμε κάθε Οκτώβριο για την αξία της αποταμίευσης. Το άνοιγμα του κουμπαρά ήταν μια μικρή τελετή, με την οικογένεια να μετρά μαζί τα κέρματα και να αποφασίζει πού θα καταλήξουν. Το αγαπημένο αυτό αντικείμενο άντεξε στον χρόνο και εξακολουθεί να συγκινεί παιδιά σε όλο τον κόσμο.

Η γοητεία του έχει μια απλή εξήγηση. Κάνει ορατή την πρόοδο προς έναν στόχο. Κάθε κέρμα προσθέτει βάρος, και το βάρος αυτό μεταφράζεται σε μια αίσθηση επίτευξης που ένα παιδί μπορεί να κρατήσει στα χέρια του.

Όσα γιορτάζει η μέρα

Πίσω από τον εορτασμό κρύβονται αξίες που αφορούν κάθε νοικοκυριό. Η πρώτη είναι η υπομονή, η ικανότητα να επενδύουμε σε κάτι που θα απολαύσουμε αργότερα. Η δεύτερη είναι ο σχεδιασμός, η απόφαση να δώσουμε στα όνειρά μας όνομα, ποσό και χρονοδιάγραμμα. Η τρίτη, ίσως η πιο όμορφη,είναι η χαρά ενός στόχου που πλησιάζει, η στιγμή που ένα σχέδιο αρχίζει να μοιάζει με πραγματικότητα.

Η φετινή εκστρατεία του διεθνούς οργανισμού που γεννήθηκε στο Μιλάνο για την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης εστιάζει ακριβώς σε αυτή την ανθρώπινη πλευρά. Τιμά τη θέληση και την επιμονή όσων μένουν πιστοί στο σχέδιό τους, σε έναν κόσμο που αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς. Είναι μια υπενθύμιση ότι η αποταμίευση είναι βαθιά προσωπική υπόθεση, που συνδέεται με όσα αγαπάμε και ονειρευόμαστε.

Για κάποιους ο στόχος έχει τη μορφή ενός ταξιδιού που περιμένουν χρόνια να κάνουν. Για άλλους είναι το πρώτο βήμα προς ένα δικό τους σπίτι ή ένα πιο άνετο οικογενειακό budget, που αφήνει χώρο για τις μικρές χαρές της καθημερινότητας. Όποια μορφή κι αν έχει, ο στόχος δίνει νόημα σε κάθε ευρώ που μπαίνει στην άκρη. Αλλάζει ακόμη και τον τρόπο που βλέπουμε τις καθημερινές μας επιλογές, αφού κάθε απόφαση αποκτά έναν προορισμό και κάθε μήνας γίνεται ένα κεφάλαιο σε μια ιστορία που γράφουμε εμείς.

Κινήσεις με συμβολισμό

Η 31η Οκτωβρίου είναι μια καλή αφορμή για κινήσεις που δίνουν στην αποταμίευση προσωπικό χαρακτήρα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε γράφοντας τον στόχο μας σε ένα χαρτί και τοποθετώντας τον σε σημείο που βλέπουμε καθημερινά, στο ψυγείο ή στο γραφείο. Μπορούμε επίσης να ορίσουμε ένα ποσό που θα βάζουμε στην άκρη κάθε μήνα, όσο μικρό κι αν είναι, και να σημειώσουμε στο ημερολόγιο μια ημερομηνία για να δούμε πόσο προχωρήσαμε. Κάθε ορόσημο αξίζει να σημειώνεται με χαρά.

Σε ένα σπίτι με παιδιά, η μέρα μπορεί να γίνει οικογενειακή υπόθεση. Μια κουβέντα γύρω από το τραπέζι για έναν κοινό στόχο, μια εκδρομή ή ένα νέο χόμπι για όλους, δείχνει στους μικρότερους ότι η αποταμίευση είναι ομαδική προσπάθεια με χαρούμενο τέλος. Τα παιδιά μπορούν να έχουν και τον δικό τους μικρό στόχο δίπλα στον οικογενειακό, ώστε να νιώθουν ότι συμμετέχουν ενεργά. Κι αν σε κάποιο ράφι υπάρχει ακόμα ο παλιός κουμπαράς, η μέρα είναι ιδανική για να του αναθέσουμε μια νέα αποστολή.

Ένα βήμα για τη φετινή επέτειο

Μια ακόμη συμβολική κίνηση για τη μέρα είναι να δώσουμε στους στόχους μας έναν δικό τους χώρο. Ο λογαριασμός Αποταμιεύω Τώρα της Eurobank ανοίγει εύκολα και γρήγορα online, σε 3 βήματα μέσω e-Banking ή Eurobank Mobile App, και αποδίδει τόκους κάθε μήνα από το πρώτο ευρώ κατάθεσης. Ο δικαιούχος του λογαριασμού συμμετέχει αυτόματα στην ετήσια κλήρωση που διοργανώνεται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης, όπου 100 νικητές κερδίζουν 50€ κάθε μήνα για έναν χρόνο στον λογαριασμό τους. Ο λογαριασμός δέχεται επίσης απεριόριστα δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα έως τις 31/12/2026, από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου και σε όλα τα νομίσματα.

Για όσους αποφασίσουν να κάνουν αυτό το βήμα τώρα, υπάρχει και ένα επιπλέον κίνητρο. Όσοι ανοίξουν νέο λογαριασμό Αποταμιεύω Τώρα online και αποταμιεύσουν 300€ και άνω έως τις 15/11 κερδίζουν 25€ Επιστροφή σε χρεωστική ή πιστωτική κάρτα Eurobank που συμμετέχει στο πρόγραμμα επιβράβευσης. Μια γιορτή που ξεκίνησε πριν από έναν αιώνα συνεχίζει να βρίσκει θέση σε κάθε σπίτι που ονειρεύεται με σχέδιο.