Aπαντώντας στα νέα δεδομένα της αγοράς ενέργειας, η WATT+VOLT προσφέρει άμεσες, συμφέρουσες και ξεκάθαρες λύσεις στους πελάτες της

Η συνθήκη

Η σημαντική αύξηση του κόστους της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας λόγω των διαρκώς αυξανόμενων διεθνών τιμών των καυσίμων (φυσικό αέριο, πετρέλαιο) και των τιμών των δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων CO2, επέφεραν σε όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανατιμήσεις των τιμολογίων τους. Οι ραγδαίες αυτές αλλαγές στην αγορά ενέργειας οδήγησαν στην κατάργηση τιμολογίων με σταθερές τιμές, την ενεργοποίηση της ρήτρας προσαρμογής και την αναθεώρηση των ορίων διακύμανσης της Οριακής Τιμής Συστήματος προς τα κάτω. Αυτή η νέα συνθήκη αυτόματα οδήγησε στην αύξηση των τιμολογίων των πελατών όλων των προμηθευτών.

Η απάντηση

Η WATT+VOLT, επιδεικνύοντας γρήγορα αντανακλαστικά αλλά και ενσυναίσθηση, ανταποκρίθηκε πρώτη στις παρούσες πιεστικές συνθήκες και προσέφερε συμφέρουσες λύσεις για την εξασφάλιση ενός αγαθού τόσο σημαντικού όπως το ρεύμα Στο πλαίσιο αυτό, δημιούργησε ήδη από τον Ιούνιο του 2021, το πρωτοποριακό πρόγραμμα zerO κατάλληλο τόσο για σπίτια όσο και για επιχειρήσεις, το οποίο έχει μηδενική ρήτρα αναπροσαρμογής κόστους και μηδενικά πάγια .

Η αξία

Με το πρόγραμμα zerO, ο καταναλωτής πληρώνει για το κόστος της ενέργειας που καταναλώνει βάσει της χονδρεμπορικής τιμής ρεύματος, ποσό ίδιο ακριβώς με αυτό που έχει καταβάλει η WATT+VOLT για να του προμηθεύσει την απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια, χωρίς καμία ρήτρα αναπροσαρμογής τιμής.

Παράλληλα, πληρώνει τη Χρέωση zerO, την ελάχιστη δυνατή αμοιβή για τη W+V, η οποία διαμορφώνεται έως 2 ευρώ/100kWh, βάσει της μηνιαίας κατανάλωσής του. Επίσης, η εταιρεία συνοδεύει το πρόγραμμα zerO με μια απόλυτα συμφέρουσα προσφορά, αφού όποιος κάνει συμβόλαιο θα αποκτήσει για 3 μήνες ΔΩΡΟ τη χρέωση zerO !

#WVkontasou

Η WATT+VOLT αφουγκράζεται διαχρονικά τις ανάγκες των καταναλωτών, παρατηρεί ενεργά τις τάσεις της αγοράς και θέτει ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την εύρεση δίκαιων, ρεαλιστικών και μακροπρόθεσμων λύσεων για τους πελάτες της. Η άμεση αντίδραση της στις παρούσες συνθήκες αποδεικνύει έμπρακτα ότι τιμά τις βασικές αρχές της αξιοπιστίας, της απόλυτης διαφάνειας και της ξεκάθαρης στάσης απέναντι στους καταναλωτές της, λέγοντας σε καθέναν ξεχωριστά ότι ως εταιρεία στέκομαι #WVkontasou με πράξεις που σε συμφέρουν πραγματικά.

Η υπεύθυνη στάση, όμως, δε σταματά εδώ. Αντιλαμβανόμενη πλήρως την επιτακτική ανάγκη να σταθεί δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη, η WATT+VOLT διευκολύνει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες πελατών με Ειδική Πολιτική Διακανονισμών .

Η προσφορά της στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, όμως, αφορά και την εκπροσώπηση την πελατών της στους θεσμικούς φορείς και τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό η WATT+VOLT έχει απόλυτα ενεργό ρόλο στην έμπρακτη προσπάθεια για τη μείωση και τον εξορθολογισμό του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω συνεχών παρεμβάσεων προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κυρίως σε μη επαρκώς τεκμηριωμένες, ρυθμιστικά επιβαλλόμενες χρεώσεις προμηθευτών.