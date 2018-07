Σημαντικές διακρίσεις για τον ΟΠΑΠ στα Sports Marketing Awards και τα Event Awards 2018

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία έλαβε 17 διακρίσεις (8 Gold, 7 Silver και 2 Bronze ) στα Sports Marketing Awards, επισφραγίζοντας τη σταθερή και ισχυρή παρουσία της στο χώρο του αθλητισμού.







Επίσης, στα Εvent Awards, τον θεσμό που αναγνωρίζει υψηλού επιπέδου εκδηλώσεις και διοργανώσεις, η εφετινή συγκομιδή του ΟΠΑΠ ήταν 6 βραβεία (1 Platinum, 2 Gold, 2 Silver και 1 Bronze).





· Οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της νέας εταιρικής εκστρατείας «Ζήσε το παιχνίδι», όπως το Soccer with Cars, που συνδυάζει την αγωνιστική οδήγηση με το ποδόσφαιρο σε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα, το Bumper Balls και οι Μουσικοί Στόχοι που πρόσφεραν ένα διαφορετικό και διασκεδαστικό τρόπο προπόνησης.

Δείτε το βίντεο:











Αναλυτικά ο ΟΠΑΠ στα Sports Marketing Awards έλαβε τα εξής βραβεία:

Πλήθος βραβείων απέσπασε για ακόμη μια χρονιά ο ΟΠΑΠ στα Sports Marketing Awards και τα Event Awards 2018, κατακτώντας συνολικά 23 σημαντικές διακρίσεις.· Η συνολική αξιοποίηση της χορηγίας στο μπάσκετ με αμαξίδιο, καθώς και η τηλεοπτική καμπάνια, που επιχείρησε να συστήσει στο ευρύ κοινό το μπάσκετ με αμαξίδιο, με σύμμαχο τον Νίκο Γκάλη, έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες αθλητές όλων των εποχών.· Η αγαπημένη όλων των γηπέδων «Κερkidα ΟΠΑΠ», που την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 βρέθηκε σε 145 αγώνες και φιλοξένησε συνολικά περισσότερα από 10.100 παιδιά και γονείς/συνοδούς.· Η καμπάνια για τον Άγιο Βαλεντίνο με τα Τραγούδια Αγάπης των αθλητών.· Gold για την καμπάνια Νίκος Γκάλης και ΟΠΑΠ μαζί για τον ΟΣΕΚΑ, στην κατηγορία καμπάνια Integrated Marketing, και επίσης Gold για τη χορηγία της εταιρείας στον ΟΣΕΚΑ, στην κατηγορία Χορηγία Ομάδας/Αθλητικού Σωματείου/Συλλόγου· Gold για την «Κερkidα ΟΠΑΠ», στην κατηγορία Χορηγία Αθλητικής Διοργάνωσης/Εκδήλωσης/Event· 2 Gold στην κατηγορία Kids/Youth/Grassroots, τόσο για τα Φεστιβάλ Αθλητικών Ακαδημιών ΟΠΑΠ, όσο και για τις δράσεις «Μικροί Δημοσιογράφοι» και «MVP» της «Κερkidα ΟΠΑΠ»· 2 Gold για την καμπάνια για τον Άγιο Βαλεντίνο με τα τραγούδια Αγάπης των αθλητών, στις κατηγορίες Use of Creative Media και Digital/Social Media, αλλά και 2 Silver στις κατηγορίες Use of Social Media και Video· Gold για τη συνέντευξη με τον Βασίλη Χατζηπαναγή, στην κατηγορία Original Content/Reporting και Bronze στην κατηγορία Digital/Social Media· Silver για το video με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ενόψει της φάσης των knock out αγώνων της Euroleague στην κατηγορία Use of Creative Media· 2 Silver για την Pame Stoixima Facebook Page, στις κατηγορίες Content & Engagement Strategy και Engagement/Experiential· Silver τόσο για το video με τις Φουσκωτές μπάλες της ΠΑΕ Ατρόμητος, στην κατηγορία Engagement/Experiential, όσο και για το video με το Ποδόσφαιρο με αυτοκίνητα, στην κατηγορία Motorsports· Bronze για το video με τους Μουσικούς Στόχους της ΠΑΕ Ατρόμητος, στην κατηγορία Use of Creative Media· Platinum για την «Κερkidα ΟΠΑΠ» στην ενότητα Best Brand/Product Events (Πρόκειται για την ύψιστη διάκριση που απονέμεται στην υποψηφιότητα εκείνη της κάθε ενότητας, η οποία έχει συγκεντρώσει τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας από την Κριτική Επιτροπή, ανάμεσα στο σύνολο των υποψηφιοτήτων σε όλες τις κατηγορίες της συγκεκριμένης ενότητας)· Gold για την «Κερkidα ΟΠΑΠ» στην ενότητα Best Brand/Product Events & κατηγορία Brand Activation & Sales Promotion· Gold για την «Κερkidα ΟΠΑΠ» στην ενότητα Best Brand/Product Events & κατηγορία Event Series/Brand Consistency – B2C· Silver για το «ΤΖΟΚΕΡ – Τυχερό Ταξί» στην ενότητα Best in Marketing & Communication & κατηγορία Στρατηγική Event Marketing/Δημοσίων Σχέσεων/Guerilla Marketing/Καμπάνια στα ΜΜΕ· Silver για τις «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ» στην ενότητα Thematical Events & κατηγορία Αθλητική Εκδήλωση· Βronze για το «ΟΠΑΠ-Ζήσε το Παιχνίδι» στην ενότητα Best in Marketing & Communication & κατηγορία Καμπάνια Integrated Marketing