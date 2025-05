Το BestPrice.gr, η κορυφαία πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στην Ελλάδα, μαζί με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΔΕΛΤΑ 360, έναν από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς της χώρας ανακοινώνουν με χαρά τη στρατηγική συνεργασία τους. Στόχος η μεταφορά τεχνογνωσίας και πρακτικής εμπειρίας από τον κόσμο του e-commerce και της τεχνολογίας στη νέα γενιά επαγγελματιών.

Η αρχή αυτής της συνεργασίας πραγματοποιήθηκε τον Απρίλη με την επιτυχημένη διοργάνωση του σεμιναρίου με τίτλο “Unlocking Digital Success: SEO & Marketing Strategies for the Modern World with BestPrice“, το οποίο φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις των Σχολών ΔΕΛΤΑ 360 στην Αθήνα. Οι σπουδαστές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις στρατηγικές που εφαρμόζει το BestPrice στην πράξη, να μάθουν για το SEO, τη σημασία των δεδομένων, και τη δυναμική του σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος στο Marketing.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασιών. Πιο συγκεκριμένα, το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του BestPrice θα συμμετάσχει στις καθιερωμένες εκδηλώσεις “Ημέρα Καριέρας” και “Accelerate Your Career” που διοργανώνουν οι Σχολές ΔΕΛΤΑ 360 στην Αθήνα, με στόχο τη διασύνδεση των σπουδαστών με την αγορά εργασίας. Παράλληλα, προγραμματίζεται η διεξαγωγή ενός ακόμη σεμιναρίου με θεματική την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και τον ρόλο της στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Η συνεργασία BestPrice – Εκπαιδευτικού Ομίλου ΔΕΛΤΑ 360 βασίζεται σε κοινές αξίες: την καινοτομία, την εξέλιξη, και την έμπρακτη στήριξη της νέας γενιάς. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως αυτή, το BestPrice ενισχύει τη σύνδεσή του με τον ακαδημαϊκό χώρο και συμβάλλει ενεργά στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην αγορά εργασίας του σήμερα και του αύριο.

Για περισσότερες πληροφορίες:

www.bestprice.gr

www.delta360.gr