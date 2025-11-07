Με ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ τιμήθηκαν και πάλι οι οινικές «ναυαρχίδες» του Συνεταιρισμού Σάμου, οι ΨΗΛΕΣ ΚΟΡΦΕΣ και το SAMOS VIN DOUX, στον πιο έγκυρο και αδιάβλητο διαγωνισμό της Ασίας, «ASIA WINE TROPHY» που τελεί υπό την αιγίδα της OIV (Διεθνούς Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου).

Η πολλά υποσχόμενη ασιατική αγορά αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια και τα ξηρά αλλά και γλυκά κρασιά του Συνεταιρισμού της Σάμου, έχουν τοποθετηθεί πολύ ψηλά στο βάθρο της καταναλωτικής προτίμησης.

Ο διαγωνισμός Asia Wine Trophy διεξάγεται κάθε χρόνο στη Νότια Κορέα με τη συμμετοχή περισσότερων από 4.000 ετικετών από διάφορες χώρες, έχοντας ως κριτές άτομα υψηλού κύρους, με διεθνείς περγαμηνές. Η διαδικασία γευσιγνωσίας ακολουθεί αυστηρά πρωτόκολλα τυφλής δοκιμής, εξασφαλίζοντας αντικειμενικότητα και αξιοπιστία. Η βράβευση σε αυτόν τον θεσμό αποτελεί πραγματική σφραγίδα ποιότητας και διεθνούς αναγνώρισης, κάτι που απολαμβάνουν άλλωστε τα μοσχάτα σαμιώτικα κρασιά, σε ολόκληρον τον κόσμο.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το Samos Vin Doux – το γλυκό κρασί που έχει κυριολεκτικά ταυτιστεί με τη Σάμο, έχει τιμηθεί με περισσότερα από 100 διεθνή βραβεία, ενώ η άκρως επιτυχημένη ετικέτα του λευκού ξηρού μοσχάτου «Ψηλές Κορφές», εκτός από χρυσά έχει κατακτήσει και «διαμαντένια» βραβεία (Diamond awards), την ανώτατη οινική διάκριση διεθνώς!

Η νέα διπλή διάκριση αποτυπώνει τη διαχρονική ποιότητα της σαμιακής παραγωγής και αποτελεί επιβράβευση της πατρογονικής ακάματης προσπάθειας των αμπελουργών της Σάμου και τη δυναμική του σαμιακού αμπελώνα που αντιστέκεται στις κλιματικές αλλαγές, εξελίσσεται και κρατά ψηλά την οινική παράδοση του ακριτικού νησιού.

Ο Συνεταιρισμός της Σάμου διαφυλάσσει την σταθερότητα και βιωσιμότητα αυτής της συλλογικής προσπάθειας και επενδύει στο αύριο, με σεβασμό στη σπουδαία παρακαταθήκη του μοσχάτου!