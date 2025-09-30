Μια ακόμη διεθνής διάκριση για τον Ενιαίο Οινοποιητικό Συνεταιρισμό Σάμου, καθώς δύο από τα πιο εμβληματικά παλαιωμένα γλυκά κρασιά του, το Samos Anthemis 2019 και το Samos Nectar 2018, απέσπασαν ΧΡΥΣΑ βραβεία στον παγκόσμιας φήμης διαγωνισμό Concours Mondial de Bruxelles 2025.

Πρόκειται για έναν από τους πιο απαιτητικούς και αδιάβλητους διεθνείς διαγωνισμούς οίνου, όπου η γευσιγνωσία γίνεται «τυφλά» από πολυάριθμη και αυστηρή επιτροπή εμπειρογνωμόνων (οινολόγους, Masters of Wine, sommeliers και δημοσιογράφους οίνου). Τα παλαιωμένα «διαμάντια» του ΕΟΣ Σάμου διακρίθηκαν για την ποιότητά τους, την πολυπλοκότητα και τη γευστική αρμονία τους.

Το προφίλ των βραβευμένων κρασιών:

Samos Anthemis 2019

Ένα πενταετούς παλαίωσης γλυκό κρασί από 100% άσπρο μικρόρωγο Μοσχάτο Σάμου, με βαθύ κεχριμπαρένιο χρώμα και σύνθετο αρωματικό μπουκέτο αποξηραμένων φρούτων, μελιού, καραμέλας και ξηρών καρπών. Στόμα με μεστή δομή, τέλεια ισορροπία οξύτητας και μακρά επίγευση. Ένα κρασί που συνδυάζει την παράδοση με την αυθεντικότητα του σαμιώτικου terroir.

Samos Nectar 2018

Το «Nectar των θεών και των ανθρώπων», ένα σπάνιο παλαιωμένο γλυκό κρασί από λιαστά σταφύλια του υπέροχου σαμιώτικου μοσχάτου. Ωριμάζει επί έξι χρόνια σε δρύινα βαρέλια που του προσδίδουν μοναδικό γευστικό βάθος, πολυπλοκότητα και συμπύκνωση. Η μύτη είναι εντυπωσιακή, με νότες σταφίδας, δαμάσκηνου, κακάο και μπαχαρικών, ενώ στο στόμα είναι πλούσιο, βελούδινο, με εξαιρετική και μακρά επίγευση.

Διεθνής αναγνώριση των κρασιών του Συνεταιρισμού σε ένα απαιτητικό πεδίο

Ο διαγωνισμός Concours Mondial de Bruxelles είναι παγκοσμίως γνωστός για την αυστηρότητα των διαδικασιών και το υψηλό επίπεδο των συμμετοχών. Το 2025, συμμετείχαν χιλιάδες ετικέτες κρασιών από 45 και πλέον χώρες, καθιστώντας τη διάκριση των κρασιών του Συνεταιρισμού ακόμη πιο τιμητική.

Η αλήθεια είναι πάντως, πως τα τελευταία χρόνια η αξιόλογη δουλειά της Οινολογικής Ομάδας του Συνεταιρισμού δίνει άριστα αποτελέσματα που έχουν προσφέρει στα ξηρά, ημίξηρα και γλυκά κρασιά παραγωγής του ρεκόρ βραβείων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μόνο για το 2025, ο αριθμός των τιμητικών διακρίσεων ξεπέρασε τις 17 μεταξύ των οποίων και 3 διαμαντένια βραβεία, δύο μεγάλα χρυσά και την κατάταξη του SamosAnthemisως τον ΚΑΛΥΤΕΡΟ επιδόρπιο οίνο της χρονιάς!

Οι βραβεύσεις αυτές, μαζί με το διαχρονικό βραβείο επιλογής του καταναλωτικού κοινού διεθνώς, επιβεβαιώνει τη υψηλή ποιότητα και δυναμική του σαμιώτικου Μοσχάτου και την αφοσίωση του ΕΟΣ Σάμου και των αμπελοκαλλιεργητών-μελών του στην παραγωγή κρασιών παγκόσμιας κλάσης.