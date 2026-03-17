Η παγκόσμια αυτή δράση της Technogym, «Let’s Move & Donate Food», αποτελεί μέρος του κοινωνικού σκοπού της εταιρείας «Let’s Move for a Better World». Η πρωτοβουλία ενθαρρύνει τους ανθρώπους να βελτιώσουν τη δική τους υγεία, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν ουσιαστικά στη ζωή άλλων.
Εδώ και δεκαετίες, η Technogym, brandτου Ομίλου Φάις, αναδεικνύει τη σωματική άσκηση ως ένα ισχυρό μέσο πρόληψης και διατήρησης της υγείας. Σε έναν κόσμο όπου ο καθιστικός τρόπος ζωής αυξάνεται συνεχώς, η Technogym προωθεί έναν πιο ενεργό και ισορροπημένο τρόπο ζωής, όπου η άσκηση αποτελεί βασικό πυλώνα της καθημερινότητας. Σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον όπου οι υπέρβαροι άνθρωποι είναι περισσότεροι από τους υποσιτιζόμενους, η καμπάνια βασίζεται στην ιδέα του «Let’s Move & Donate Food»: μετατρέποντας τις «περιττές» θερμίδες που πρέπει να καούν σε «πολύτιμες» θερμίδες που προσφέρονται σε παιδιά που έχουν ανάγκη.
Λάβε μέρος στην καμπάνια «Let’s Move & Donate Food» έως τις 27 Μαρτίου, κατάγραψε τα MOVEs σου — τη μονάδα μέτρησης της Technogym για την κίνηση — και δημιούργησε πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο: για κάθε 2.000 MOVEs που συγκεντρώνονται από τους συμμετέχοντες, η Technogym δωρίζει το ισοδύναμο ενός σχολικού γεύματος σε ένα παιδί που το έχει ανάγκη, σε συνεργασία με το UN World Food Programme.
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η προσφορά συνολικά1 εκατομμυρίου σχολικών γευμάτων, τα οποία χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από την Technogym, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για τη δημιουργία μιας πιο υγιούς και βιώσιμης κοινωνίας.
Η καμπάνια αξιοποιεί το connected οικοσύστημα της Technogym, ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να κινούνται περισσότερο και πιο συχνά. Μπορείς να συμμετέχεις εύκολα κατεβάζοντας το Technogym App ή προπονούμενος σε έναν χώρο άσκησης — είτε πρόκειται για γυμναστήριο, ξενοδοχείο ή εταιρικό wellness center— συνδεόμενος στον εξοπλισμό Technogym.
Κάθε προπόνηση μετράει: κατάγραψε τη δραστηριότητά σου, συγκέντρωσε MOVEs και σύμβαλλε σε μια παγκόσμια προσπάθεια. Όσο περισσότερο κινείσαι, τόσο μεγαλύτερος είναι ο αντίκτυπός σου. Μαζί, κάθε κίνηση μετράει για έναν πιο υγιή και συμπεριληπτικό κόσμο!
Πώς μπορείς να συμμετέχεις;
Για να λάβεις μέρος στο Let’s Move & Donate Food, βεβαιώσου ότι είσαι συνδεδεμένος με το Technogym ID σου — είτε σε εξοπλισμό Technogym είτε μέσω του Technogym App.
- Προσκάλεσε τους φίλους σου να κατεβάσουν το Technogym App και να δημιουργήσουν λογαριασμό
- Μπες στην ενότητα Challenges της εφαρμογής και επίλεξε το “Let’s Move & Donate Food”
- Συνδέσου στον εξοπλισμό Technogym όταν προπονείσαι ή χρησιμοποίησε heart rate monitor ή GPS tracker ώστε να καταγράφεται η δραστηριότητά σου
Το WFP δεν υποστηρίζει ή προωθεί συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες.