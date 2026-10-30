Με τη συμμετοχή 1.700 τριαθλητών από 85 χώρες ολοκληρώθηκε το φετινό ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece, που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 23-25 Οκτωβρίου στη Μεσσηνία. Η ΔΕΗ, ως ονομαστικός χορηγός της διοργάνωσης για πέμπτη συνεχή χρονιά, στηρίζει ενεργά σημαντικούς αθλητικούς θεσμούς διεθνούς εμβέλειας, συμβάλλοντας στην προώθηση του αθλητισμού και την ανάδειξη της Ελλάδας στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη.

Το ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece, που πραγματοποιήθηκε για έβδομη χρονιά στην Ελλάδα και για δεύτερη συνεχή χρονιά στη Μεσσηνία, αποτελεί τον μεγαλύτερο διεθνή αγώνα τριάθλου στη χώρα. Φέτος κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ συμμετοχών, με τις διαθέσιμες θέσεις να έχουν εξαντληθεί πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του θεσμού και τη διαρκώς αυξανόμενη απήχησή του στη διεθνή τριαθλητική κοινότητα. Αθλητές από χώρες όπως η Αγγλία, η Γαλλία, η Αμερική και η Γερμανία βρέθηκαν στη Μεσσηνία, με την Ελλάδα να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχών.



Οι συμμετέχοντες δοκίμασαν τις αντοχές τους σε μια απαιτητική διαδρομή συνολικής απόστασης 70,3 μιλίων, που περιλάμβανε 1,9 χλμ. κολύμβησης, 90 χλμ. ποδηλασίας και 21,1 χλμ. τρεξίματος.

Δυναμική παρουσία της Ομάδας Ποδηλασίας Εργαζομένων ΔΕΗ



Δυναμικό «παρών» στη φετινή διοργάνωση έδωσε και η Ομάδα Ποδηλασίας Εργαζομένων ΔΕΗ, με 18 συμμετοχές, εκ των οποίων 3 ατομικές και 15 σε ομάδες σκυταλοδρομίας. Μέσα από τη συμμετοχή τους σε μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις τριάθλου, οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ ανέδειξαν στην πράξη τις αξίες της επιμονής, της προσπάθειας και της υπέρβασης των προσωπικών ορίων, που βρίσκονται στον πυρήνα της διοργάνωσης και της φιλοσοφίας του IRONMAN.