Η ελληνική γαστρονομία τιμήθηκε για την αυθεντική και δημιουργική της έκφραση, μέσω της Σάμου. Aνάμεσα σε διακεκριμένους chefαπό το παγκόσμιο γαστρονομικό στερέωμα, κατά τη λαμπρή τελετή του διεθνούς οργανισμού Greek Taste Beyond Borders που φιλοξενήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 21 Απριλίου 2026, το σαμιώτικο εστιατόριο Aphrodite Garden Restaurant αναδείχθηκε ως ένας από τους κορυφαίους γαστρονομικούς προορισμούς της χώρας μας για το 2026 και ο τίτλος «Chef of the Year 2026» αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του και ex. Chef Ευάγγελο Μπιλιμπά.

Η βράβευση αυτή, ήρθε ως επιστέγασμα μιας γαστρονομικής φιλοσοφίας που έχει τις ρίζες της στον 6ο π.Χ. αιώνα και στον φιλόσοφο Πυθαγόρα που πρώτος όρισε τους βασικούς κανόνες διατροφής για το σώμα μα και το πνεύμα. Ακολουθώντας την «πυθαγόρεια διατροφική προτροπή» ο chef Ευάγγελος Μπιλιμπάς δεν μαγειρεύει απλώς. Μεταφέρει στο πιάτο μια ολόκληρη κοσμοθεωρία, βασισμένη στην σαμιακή παράδοση και την αξιοποίηση των καλύτερων τοπικών πρώτων υλών, σύμφωνα όμως με τις σύγχρονες διατροφικές προσταγές και με τους κατάλληλους συνδυασμούς γεύσεων και υλικών ώστε να επιτυγχάνεται «πυθαγόρεια αρμονία».

Χρησιμοποιώντας τη σαμιακή γη ως «παλέτα» και το ταλέντο του ως «χρωστήρα», ο βραβευμένος πλέον Chef of the Year, αποδεικνύει πως η σύγχρονη ελληνική κουζίνα μπορεί να είναι βαθιά παραδοσιακή και ταυτόχρονα διεθνώς επίκαιρη. Η διάκριση αυτή τοποθετεί δικαίως τη Σάμο του Πυθαγόρα και της αμπέλου, στο επίκεντρο του διεθνούς γαστρονομικού χάρτη!

Who is Who: Ευάγγελος Μπιλιμπάς (Executive Chef & Patron, Aphrodite Garden Restaurant)

Ο Ευάγγελος Μπιλιμπάς αποτελεί μια χαρισματική φυσιογνωμία της αιγαιοπελαγίτικης κουζίνας. Με σπουδές και εμπειρία που θωράκισαν την τεχνική του κατάρτιση, επέλεξε να επιστρέψει στη Σάμο για να υπηρετήσει ένα όραμα: Να αναδείξει τη σαμιακή διατροφή!

Γιατί βραβεύθηκε:

Η διάκρισή του βασίστηκε στην εμμονή του στην ποιότητα των πρώτων υλών και στη μοναδική του ικανότητα να μεταφράζει αρχαίες διατροφικές αξίες σε σύγχρονες γαστρονομικές προτάσεις (Fine Dining με «ψυχή»). Έχει καταφέρει να κάνει το εστιατόριό του Aphrodite Garden Restaurant στο μαγευτικό Πυθαγόρειο Σάμου, προορισμό για εγχώριους και διεθνείς foodies, προβάλλοντας το γαστρονομικό νησιωτικό πλούτο με τρόπο σοβαρό, τεκμηριωμένο και εξαιρετικά γευστικό. Είναι ο άνθρωπος που απέδειξε ότι η Πυθαγόρεια διατροφή δεν είναι ένα «μουσειακό» είδος, αλλά μια ζωντανή, νόστιμη και απαραίτητη πρόταση για το σήμερα.

Ο οργανισμός GTBB τον έχρισε «Chef of the Year 2026», αναγνωρίζοντας την αδιαπραγμάτευτη προσήλωσή του στην ποιότητα, τη δημιουργική ευφυΐα και τον ρόλο του ως πρεσβευτή της ελληνικής γαστρονομίας στο εξωτερικό. Η ικανότητά του να μεταμορφώνει ταπεινά τοπικά υλικά σε αριστουργήματα υψηλής αισθητικής και διατροφικής αξίας, τον καθιστά έναν πραγματικό «φιλόσοφο» της ελληνικής κουζίνας.