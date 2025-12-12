Σε έναν εμβληματικό μουσειακό χώρο όπου το άρωμα του γιορτινού κρασιού συναντά τις παιδικές φωνές αλλά και τη μακραίωνη οινική παράδοση της Σάμου, ο Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Σάμου, μας προσκαλεί στην ετήσια Χριστουγεννιάτικη γιορτή, με κοινωνικό χαρακτήρα.

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025το Μουσείο Οίνου Σάμου ανοίγει διάπλατα τις πόρτες του από τις 12:00 το μεσημέρι, σε μια διπλή γιορτή:

Για τα παιδιά (από τις 12:00 ως τις 17:00) υπόσχεται διασκέδαση, δράσεις και μικρές εκπλήξεις που θα μείνουν αξέχαστες στους μικρούς μας φίλους

Για όλους (από τις 17:00 έως 22:30) σε μια σύναξη εορταστική, με το φως των Χριστουγέννων να αντιφεγγίζει στο κεχριμπαρένιο μοσχάτο και πολλά δρώμενα.

Γενική Είσοδος: 5€ – Δωρεάν για παιδιά έως 12 ετών

1η Ενότητα – Παιδική Γιορτή (12:00–17:00)

Οι μικροί μας φίλοι (και όσοι νιώθουν ακόμη παιδιά) μπορούν να χαρούν και να διασκεδάσουν στο τραμπολίνο και την τσουλήθρα, να αλλάξουν όψη στο Face Painting, να γράψουν το δώρο τους στο δέντρο των ευχών και των δώρων, να φωτογραφηθούν στο έλκηθρο δίπλα στον Άγιο Βασίλη, να παίξουν διάφορα ομαδικά παιχνίδια, να εκγυμναστούν υπό την καθοδήγηση των γυμναστών από τους αθλητικούς συλλόγους «Άλκιμος Σάμου» και «Αγκαίος» ή να μάθουν Ζούμπα από την αεικίνητη Ελένη Παντελούκα του Συλλόγου «Ωκυρρόη». Ακόμη, θα γευτούν το υπέροχο ποπ κορν και το μαλλί της γριάς, προσφορά όπως κάθε χρόνο του Bio Samos.

2η Ενότητα – Γιορτή για όλους (17:00–22:30)

Κι αμέσως μετά, η γιορτή παίρνει μια πιο βραδινή χροιά: Πλούσια κεράσματα και σαμιώτικο κρασί, κάλαντα και χριστουγεννιάτικα τραγούδια από μουσική μπάντα, η μαγεία του Tango από τα μέλη του Samos Tango Argentino, χορευτικά από το Samos School of Dance της Χριστίνας Τσαρδούλια και στη συνέχεια, το Παράρτημα Σάμου του Λυκείου Ελληνίδων θα μας οδηγήσει στα χορευτικά βήματα της παράδοσης.

Θα ακολουθήσει ένα ξεχωριστό live μουσικό πρόγραμμα με τους Γιώργο Λιάπη & Φυλλιώ Σαράντου, που θα κρατήσουν το κέφι της παρέας ως το τέλος της εκδήλωσης.

Στη λαχειοφόρο αγορά συμμετέχουν περίπου 40 δώρα αξίας, προσφορά επιχειρήσεων της Σάμου, ενώ τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για τις ανάγκες του Ειδικού Σχολείου Σάμου.

Σας περιμένουμε για μια ημέρα που θα γεμίσει τις καρδιές με ζεστασιά και τα πρόσωπα με χαμόγελα!

ΧΟΡΗΓΟΙ

Δήμος Ανατολικής Σάμου, Όμιλος Ζαρμπάνη, Εστιατόριο Ορίζοντας στο Πλάτανο, Bio Samos, Bee Love Ντουστάκη Μυρσίνη, Σαπούνια Πάτρα Καραγιάννη

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

S.Market Βαξεβανάκης, Φυτώριο Γαρουφαλλής, Flow & Relax Massage, Juniors Club, Phyllis Ενδύματα, Διακοσταμάτης Αθλητικά Είδη, Haraktsi Shoes, Nire Accessories, Χατζηαντωνιάδης Home Stores, Παπαγεωργίου και Σια Ο.Ε., Vero by Rania, Σαραντίδης Ένδυση, Βιβλιοπωλείο Τερζής, MLS Accessories, Κόκκα Κωνσταντίνα Ένδυση, Casual 365, Bizarre Accessories, Pasxalis Décor, Ζαχαροπλαστείο «Ο Σπύρος» και Ε.Ο.Σ Σάμου.