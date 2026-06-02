Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας «Γουλανδρή» το ετήσιο Φιλανθρωπικό Gala της κοινωνικής οργάνωσης «Είμαστε Ένα», που πλέον έχει γίνει θεσμός, με σκοπό, αυτή τη φορά, την ενίσχυση του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» και ειδικότερα της Παιδιατρικής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Η βραδιά, υπό την επιμέλεια και την πρωτοβουλία της Προέδρου της κοινωνικής οργάνωσης «Είμαστε Ένα», Δρ. Σοφίας Φ. Κατσίγιαννη, η οποία ξεχωρίζει για τη διαρκή κοινωνική και φιλανθρωπική της δράση, αποτέλεσε ένα σημαντικό γεγονός κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης.

Η αίθουσα ήταν κατάμεστη, με έντονη παρουσία πολιτικών και θεσμικών προσώπων, καθώς και πλήθος γνωστών φυσιογνωμιών του επιχειρηματικού, δημοσιογραφικού και καλλιτεχνικού γίγνεσθαι της χώρας, οι οποίοι έδωσαν δυναμικά το «παρών» στηρίζοντας έναν ιδιαίτερα σημαντικό σκοπό. Η εκδήλωση διετέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη και αρωγή του Υπουργείου Υγείας, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και ιδιαίτερα των δομών παιδιατρικής φροντίδας.

Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρέθηκε η ανάγκη στήριξης της Παιδιατρικής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», μιας μονάδας ζωτικής σημασίας που προσφέρει καθημερινά εξειδικευμένη και άμεση ιατρική φροντίδα σε παιδιά και εφήβους με σοβαρές παθήσεις. Μέσα σε μία ατμόσφαιρα υψηλής συγκίνησης και αλληλεγγύης, οι καλεσμένοι έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα προσφοράς και ανθρωπιάς, αναδεικνύοντας τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας για την ενίσχυση της δημόσιας παιδιατρικής φροντίδας στη χώρα μας.

Η Πρόεδρος της κοινωνικής οργάνωσης «Είμαστε Ένα», Δρ. Σοφία Φ. Κατσίγιαννη, ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι στήριξαν την πρωτοβουλία, τονίζοντας πως η οργάνωση συνεχίζει σταθερά να προωθεί το μήνυμα της ενότητας, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής ευθύνης μέσα από ουσιαστικές δράσεις με κοινωνικό αποτύπωμα.

Η ομιλία της Προέδρου της Κοινωνικής Οργάνωσης «Είμαστε Ένα», Δρ. Σοφίας Φ. Κατσίγιαννη:

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος στο χαιρετισμό του ευχαρίστησε την κ.ο. «Είμαστε Ένα» για τη διοργάνωση της εκδήλωσης και υπογράμμισε τη σημασία της στήριξης των παιδιών και της ενίσχυσης των δομών υγείας, αναφερόμενος ιδιαίτερα στον κρίσιμο ρόλο των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας στη μάχη για τη ζωή.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κα. Δόμνα Μιχαηλίδου, στο μήνυμά της, συγχάρηκε την κ.ο. «Είμαστε Ένα» για την πρωτοβουλία αυτής της δράσης, η οποία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν αφορά τα παιδιά. Παράλληλα, τόνισε πως πίσω από κάθε παιδί που νοσηλεύεται βρίσκεται μία οικογένεια που αγωνιά. Για το λόγο αυτό, η στήριξη προς το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς πρόκειται για ένα χώρο που εδώ και δεκαετίες βρίσκεται δίπλα σε χιλιάδες παιδιά και τις οικογένειές τους στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής τους.

Χαιρετισμός του Διοικητή του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», κ. Μίχα:

Την εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογράφος κα. Μάγδα Τσέγκου, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν, μεταξύ άλλων, ο Υφυπουργός Υγείας κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Χάρης Θεοχάρης, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κ. Αντώνης Αυγερινός και ο Διοικητής του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» κ. Αναστάσιος Μίχας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο Ευρωβουλευτής κ. Νίκος Παπανδρέου, οι Βουλευτές κ. Παύλος Γερουλάνος, κ. Μανώλης Χριστοδουλάκης και κ. Γιώργος Καραμέρος, καθώς και οι πρώην Βουλευτές κ. Κώστας Ζαχαριάδης και κα. Νόνη Δούνια, εκφράζοντας τη βαθιά τους εκτίμηση και τα θερμά τους συγχαρητήρια προς την Πρόεδρο της οργάνωσης, Σοφία Φ. Κατσίγιαννη, καθώς και προς τους φίλους, συνεργάτες, μέλη και χορηγούς που συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας.

Χαιρετισμός του Προέδρου του Ερυθρού Σταυρού, κ. Αυγερινού:

Η βραδιά ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με τους παρευρισκόμενους να εκφράζουν τη στήριξή τους στο έργο του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» και της κοινωνικής οργάνωσης «Είμαστε Ένα», συμβάλλοντας ενεργά σε μία σημαντική πρωτοβουλία αγάπης και ελπίδας. Το μουσικό μέρος της εκδήλωσης ανέλαβε η γνωστή performer Shaya.