Αυτό ήταν το μήνυμα για την υγεία που επικοινώνησε η Chiesi Hellas κατά τη συμμετοχή της στον φετινό αγώνα δρόμου των 5 χλμ. στο πλαίσιο του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας τον Νοέμβριο του 2026. Εργαζόμενοι στην εταιρεία, μαζί με μέλη της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), έτρεξαν για τους ασθενείς που ζουν με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και για το δικαίωμά τους να έχουν μια καλή ποιότητα ζωής, δείχνοντας έμπρακτα ότι η άσκηση μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στη διαχείριση της νόσου.

Η ανάδειξη του συγκεκριμένου μηνύματος στον Μαραθώνιο της Αθήνας, βασίζεται σε πληθώρα προγραμμάτων και ενεργειών που υλοποιεί η ΕΠΕ επί σειρά ετών με την υποστήριξη της Chiesi Hellas, όπως είναι η διαδικτυακή πρωτοβουλία #ΖωήμεΧΑΠ η οποία προβάλλει ενδεικτικά ασκήσεις, που μπορούν να κάνουν οι ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια στο σπίτι τους, ώστε να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού τους, η Κινητή Μονάδα Σπιρομετρήσεων που ταξιδεύει σε πόλεις και απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, προσφέροντας δωρεάν έλεγχο αναπνευστικής λειτουργίας σε ανθρώπους που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε πνευμονολόγο και το Πρόγραμμα Πνευμονικής Αποκατάστασης στην Κοινότητα.

Η συμβολική συμμετοχή της Chiesi Hellas μαζί με την ΕΠΕ στον Μαραθώνιο, δίνει παράλληλα το έναυσμα να αναλογιστούμε την κατάσταση στην Ελλάδα αναφορικά με την πνευμονική αποκατάσταση σε ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).

Η πνευμονική αποκατάσταση αποτελεί μια ολοκληρωμένη, εξατομικευμένη παρέμβαση για τους ασθενείς με ΧΑΠ, με στόχο τη βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας, της σωματικής αντοχής και της ποιότητας ζωής τους. Περιλαμβάνει κυρίως πρόγραμμα άσκησης και αναπνευστικής εκπαίδευσης, αλλά και γενικότερη εκπαίδευση του ασθενούς για την καλύτερη διαχείριση της νόσου, συμβουλευτική και όπου χρειάζεται, ψυχολογική υποστήριξη. Μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση, η πνευμονική αποκατάσταση βοηθά τους ασθενείς να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα τη δύσπνοια και την κόπωση, να αυξάνουν τη σωματική τους δραστηριότητα και να ανακτούν μεγαλύτερη αυτονομία στην καθημερινότητά τους.

Παρότι η πνευμονική αποκατάσταση αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένη παρέμβαση με αποδεδειγμένα οφέλη για τους ασθενείς με ΧΑΠ, στην Ελλάδα δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ένα εθνικό, θεσμοθετημένο πλαίσιο εφαρμογής της.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το πρωτοποριακό πρόγραμμα πνευμονικής αποκατάστασης της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ) που υλοποιείται με την υποστήριξη της Chiesi Hellas, αναδεικνύει τον κοινό στόχο να έρχεται η πρόληψη και η φροντίδα πιο κοντά στους πολίτες. Το πρόγραμμα υλοποιείται πιλοτικά σε Δήμους της Θεσσαλονίκης, ενώ πρόσφατα ολοκληρώθηκε κύκλος του στον Δήμο Περιστερίου, φέρνοντας την πνευμονική αποκατάσταση κυριολεκτικά δίπλα στον πολίτη που ζει με ΧΑΠ, ως αναπόσπαστο μέρος της ολοκληρωμένης φροντίδας του.

Το πρόγραμμα, εκτός από την απτή ευεργετική επίδραση στην ποιότητα ζωής των ασθενών, παράγει δεδομένα πραγματικού κόσμου, τα οποία τεκμηριώνουν τα οφέλη για τους ασθενείς και μπορούν να υποστηρίξουν τη μετάβαση σε πιο αποτελεσματικές πολιτικές υγείας.

Για την Chiesi η αξιοποίηση αυτών των δεδομένων αποτελεί βασικό πυλώνα για την επόμενη ημέρα στη φροντίδα της ΧΑΠ και τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου, δομημένου πλαισίου πνευμονικής αποκατάστασης. Σε πλήρη εναρμόνιση με τη στρατηγική της εταιρείας για την Ισότητα στην Υγεία με τίτλο «Health Equity Strategy» μέσω ειδικά σχεδιασμένων πρωτοβουλιών τίθενται στο επίκεντρο η μείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και η άρση των εμποδίων που κρατούν ανθρώπους μακριά από την πρόληψη και τη φροντίδα.

Διότι για την Chiesi Hellas, η ουσιαστική φροντίδα δεν εξαντλείται στη φαρμακευτική θεραπεία. Έχει να κάνει με το να ακούμε με ενσυναίσθηση, να είμαστε παρόντες και να στηρίζουμε τους ανθρώπους και τους φροντιστές τους σε όλο το ταξίδι της υγείας τους, από την πρόληψη και τη διάγνωση, έως τη διαχείριση μιας χρόνιας νόσου.