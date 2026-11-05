Για τη Motor Oil, η εκπαίδευση και η στήριξη των νέων αποτελούν βασικούς άξονες της κοινωνικής της συνεισφοράς. Μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις, ο Όμιλος επιδιώκει να διευρύνει την πρόσβαση στη γνώση και να δημιουργεί ευκαιρίες εξέλιξης.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, με έμφαση στην ισότιμη πρόσβαση στη γνώση, η Motor Oil στήριξε μόνο το 2025, 240 σχολικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα, 26.997 μαθητές και 2.597 εκπαιδευτικούς, συμβάλλοντας στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών μάθησης, ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Παράλληλα, 1.400 φοιτητές από οκτώ ακαδημαϊκά ιδρύματα υποστηρίχθηκαν μέσα από φοιτητικές ομάδες και πρωτοβουλίες καινοτομίας, ενισχύοντας τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες που καλλιεργούν τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Η υποστήριξη της νέας γενιάς εκτείνεται και πέρα από τη σχολική αίθουσα. Στο Δημοτικό Σχολείο Ισθμίων, η ανακατασκευή του γηπέδου και, στο Δημοτικό Σχολείο Φούρνων Αργολίδας, η αναβάθμιση αθλητικών χώρων και παιδικής χαράς συμβάλλουν στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών άθλησης και δημιουργικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, η στήριξη του αθλητισμού και των αθλητών αναδεικνύει την αξία της προσπάθειας, της επιμονής και της διαρκούς εξέλιξης, προσφέροντας θετικά πρότυπα στη νέα γενιά. Τα τελευταία τρία χρόνια, η Motor Oil έχει στηρίξει περισσότερους από 23 πρωταθλητές, 13 ανερχόμενους αθλητές και 17 αθλητικούς συλλόγους και φορείς σε όλη τη χώρα. Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και η χορηγική υποστήριξη του Summer Youth Academy 2025, μιας πρωτοβουλίας του The Hellenic Initiative (THI), που προσέφερε δωρεάν αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε περισσότερα από 100 παιδιά ηλικίας 10 έως 17 ετών, συνδυάζοντας το μπάσκετ με βιωματικά εργαστήρια και ενισχύοντας την ομαδικότητα, την αυτοπεποίθηση και τη δημιουργικότητα.

Η επένδυση στο μέλλον των νέων συνδέεται και με τη φροντίδα για το φυσικό περιβάλλον που θα παραλάβουν οι επόμενες γενιές. Εδώ και μία πενταετία, η Motor Oil στηρίζει το ΚΕΕΠ ΔΑΠΥ και τα Δασικά Φυτώρια Αμυγδαλέζας και Αγίας Τριάδας Πάρνηθας, συμβάλλοντας στο Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης και στη διατήρηση της ελληνικής βιοποικιλότητας. Μέσα από την ενίσχυση των υποδομών, του εξοπλισμού και του ανθρώπινου δυναμικού, υποστηρίζει την παραγωγή δασικού φυτευτικού υλικού που είναι απαραίτητο για την αποκατάσταση των δασικών εκτάσεων. Μόνο το 2025, διατέθηκαν 232.000 φυτά για αναδασώσεις, ενώ η συνολική κοινωνική και περιβαλλοντική αξία του έργου υπολογίστηκε σε 5 εκατ. ευρώ.

Το αποτύπωμα της πρωτοβουλίας επεκτείνεται και στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Οι εγκαταστάσεις των φυτωρίων αποτελούν χώρους μάθησης, δίνοντας σε μαθητές και εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις διαδικασίες παραγωγής δασικού φυτευτικού υλικού, τη σημασία της αναδάσωσης και την ανάγκη προστασίας της βιοποικιλότητας. Παράλληλα, η συνεργασία με τοπικούς φορείς και κοινότητες ενισχύει τη συλλογική προσπάθεια για την προστασία και την αποκατάσταση των ελληνικών δασών. Με αυτόν τον τρόπο, η πρωτοβουλία συνδυάζει το περιβαλλοντικό της έργο με την ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς, ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή της στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Με επίκεντρο τον άνθρωπο και τον τόπο, η Motor Oil συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις με διάρκεια και ουσιαστικό αποτύπωμα, δημιουργώντας αξία που ξεπερνά το σήμερα και συμβάλλει σε ένα πιο ανθεκτικό μέλλον για τη χώρα.