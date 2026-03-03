Μια ολοκληρωμένη παρέμβαση με ουσιαστική συμβολή στην εκπαίδευση και την τοπική κοινωνία ολοκλήρωσε η Club Hotel Casino Loutraki, παραδίδοντας συνολικά 100 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε σχολεία και εκπαιδευτικές δομές του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και της ευρύτερης Κορινθίας.

Η δωρεά υλοποιήθηκε σε διαδοχικές παραδόσεις από τον Δεκέμβριο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026, ενισχύοντας την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία και καλύπτοντας πραγματικές ανάγκες ψηφιακού εξοπλισμού για περίπου 3.500 μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενώ παράλληλα στήριξε δομές εκπαίδευσης, πολιτισμού και τοπικής γνώσης.

Οι υπολογιστές διατέθηκαν στις εξής σχολικές μονάδες και δομές:

Γυμνάσιο Λουτρακίου,

Γενικό Λύκειο Λουτρακίου,

1ο ΕΠΑΛ Λουτρακίου,

2ο ΕΠΑΛ Λουτρακίου,

ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Λουτρακίου (Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο),

1ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου,

Γυμνάσιο Αγίων Θεοδώρων,

Γενικό Λύκειο Αγίων Θεοδώρων,

Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίων Θεοδώρων,

Μουσικό Σχολείο Κορίνθου,

2ο Γενικό Λύκειο Κορίνθου,

Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Κορίνθου (Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κορίνθου),

Γυμνάσιο Ισθμίας.

Οι παραδόσεις πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Δημάρχου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων κ. Γεώργιου Γκιώνη, της Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Νεολαίας κας Θεώνης Μαυροματίδου – Παπαηλία, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, προέδρων κοινοτήτων, καθώς και στελεχών και προσωπικού της Club Hotel Casino Loutraki που συνέβαλαν ενεργά στην υλοποίηση της δράσης.

Ο Διευθυντής Παιγνίων & Marketing της Club Hotel Casino Loutraki, κ. Θανάσης Τσατσούλης δήλωσε: «Η επένδυση στην παιδεία είναι επένδυση στο μέλλον του τόπου. Με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης ενισχύσαμε τις σχολικές μονάδες με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, ανταποκρινόμενοι σε υπαρκτές ανάγκες».

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων κ. Γιώργος Γκιώνης δήλωσε: «Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που φέρνει την τεχνολογία στα χέρια των μαθητών μας, ενισχύοντας την καθημερινή μάθηση και ανοίγοντας νέους δρόμους για το μέλλον τους. Κάθε υπολογιστής δεν είναι απλά ένα εργαλείο, αλλά μια ευκαιρία για γνώση, δημιουργικότητα και ενεργή συμμετοχή στην πρόοδο της σχολικής και τοπικής κοινότητας. Ευχαριστούμε θερμά την Club Hotel Casino Loutraki για την ουσιαστική συμβολή της στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των μαθητών μας».

Με παρεμβάσεις που απαντούν σε καίριες κοινωνικές ανάγκες, η Club Hotel Casino Loutraki διατηρεί ενεργό ρόλο στην τοπική και ευρύτερη κοινωνική συνοχή με πράξεις και ενέργειες που στόχο έχουν τη συλλογική πρόοδο και ευημερία.