Η Σία Κοσιώνη αντιμετώπισε πρόσφατα μια σοβαρή περιπέτεια υγείας, καθώς στα τέλη Ιανουαρίου οδηγήθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με έντονη αδιαθεσία και προβλήματα στο αναπνευστικό της.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο, με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Στην παρουσίαση βιβλίου του Γιώργου Λεμπέση, ο συγγραφέας αναφέρθηκε στη φίλη του και στην πορεία ανάρρωσής της, τονίζοντας πως η δημοσιογράφος είναι πλέον σε καλύτερη κατάσταση.

«Είναι συνεχώς σε μια διαδικασία που ανακτά δυνάμεις. Μιλάει περισσότερο και είναι απόλυτα υγιής αυτή τη στιγμή. Μαζεύει δυνάμεις και θέλει να επιστρέψει στη δουλειά, ακόμα πιο δυνατή από ό,τι ήταν πριν», δήλωσε ο Λεμπέσης.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει ανακοινωθεί ακριβής ημερομηνία επιστροφής, όλα δείχνουν πως η Σία Κοσιώνη δεν θα χρειαστεί μεγάλο διάστημα για να επανέλθει στα δελτία ειδήσεων του ΣΚΑΪ, έτοιμη να συνεχίσει κανονικά την καθημερινή της παρουσία.

