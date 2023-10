Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα και ανώτερα στελέχη του εκπαιδευτικού του δυναμικού, συμμετείχαν στο 11ο Ετήσιο Συνέδριο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Annual International Conference on Sustainable Development- ICSD) που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με ειδικό θέμα την ενδιάμεση αποτύπωση της εφαρμογής των στόχων σε τοπικό και διεθνές επίπεδο (“The Midpoint of the SDGs: Global and Local Progress & Challenges”).

Tα Εκπαιδευτήρια Δούκα, παρουσίασαν στην κατηγορία της διασφάλισης ποιοτικής εκπαίδευσης την εισήγηση των κ.κ. Μαρίας Φιλιππή, Επικεφαλής Εκπαιδευτικού Τμήματος Informatics & Digital, και Χρυσάνθης Σωτηρίου, Αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας Εκπαίδευσης και Επικεφαλής Τμήματος Ξένων Γλωσσών, αναφορικά με το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου των Εκπαιδευτηρίων Δούκα και για το πως εφαρμόστηκαν οι στόχοι διεπιστημονικά και διαθεματικά. Η παρουσίαση είχε θέμα τη «Διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στο νηπιαγωγείο – Μαθήματα που αντλήθηκαν από τα Εκπαιδευτήρια Δούκα στην Ελλάδα – Προκλήσεις και Ευκαιρίες» (A Cross-Curricular Approach to Teaching Sustainable Development Goals in Kindergarten: Lessons Learned from Doukas School in Greece – Challenges and Opportunities). Κατά τη διάρκειά της, τα στελέχη των Εκπαιδευτηρίων Δούκα μοιράστηκαν τη γνώση και την εμπειρία τους με τη διεθνή κοινότητα σε ένα πάνελ με εξαιρετικούς επιστήμονες της Εκπαίδευσης από το όλον τον κόσμο, αναφορικά με την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs) σε μικρούς μαθητές του Νηπιαγωγείου.

Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα προσκλήθηκαν να συμμετέχουν στο Συνέδριο ως το μοναδικό σχολείο στην Ελλάδα που έχει λάβει την πιστοποίηση “Global Schools Program” του ΟΗΕ. Το Νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Δούκα εντάσσεται σε ένα παγκόσμιο δίκτυο σχολείων που δεσμεύονται για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και διαμορφώνουν υπεύθυνους και ευαισθητοποιημένους πολίτες από μικρή ηλικία. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εμπλουτίζεται συνεχώς στο Νηπιαγωγείο και το Προνήπιο με βιωματικές και διαθεματικές δράσεις εμπνευσμένες από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, με τη συνεργατική προσέγγιση ανάμεσα στους Νηπιαγωγούς και τους άλλους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων στο δίγλωσσο (Ελληνικά – Αγγλικά) περιβάλλον μάθησης του Νηπιαγωγείου. Οι διάφορες δράσεις ευαισθητοποιούν τα παιδιά για θέματα που αφορούν στον τερματισμό της φτώχειας, της ανισότητας και της αδικίας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενθάρρυνση της χρηστής διακυβέρνησης, της ειρήνης και της ασφάλειας. Το Global Schools Program αποτελεί μία πρωτοβουλία του “Sustainable Development Solutions Network” των Ηνωμένων Εθνών που υποστηρίζει το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης της UNESCO για την Εκπαίδευση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ESD). Όραμα του προγράμματος είναι να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου κάθε μαθητής εφοδιάζεται με γνώσεις, αξίες και δεξιότητες απαραίτητες για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις μεγαλύτερες προκλήσεις αυτού του αιώνα και να διαμορφώσει έναν βιώσιμο κόσμο για όλους.»

Ο κ. Κωνσταντίνος Δούκας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, σχολίασε σχετικά με τη συμμετοχή: «Είναι μεγάλη τιμή για τα Εκπαιδευτήρια Δούκα που εκπροσωπήσαμε την χώρα μας την σε αυτή τη σπουδαία διοργάνωση του ΟΗΕ και ελπίζουμε η καλή πρακτική μας να ενθαρρύνει και άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς να ακολουθήσουν τα βήματά μας για την βιώσιμη ανάπτυξη του κόσμου μας και το αειφόρο μέλλον των παιδιών μας».

