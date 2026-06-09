Η παγκόσμια κοινωνική καμπάνια της Technogym «Let’s Move & Donate Food», η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 27 Μαρτίου 2026, ολοκληρώθηκε με εξαιρετικά αποτελέσματα, αναδεικνύοντας τη δύναμη της παγκόσμιας κοινότητας της Technogym και την αξία της συλλογικής δράσης για ένα πιο υγιές, δραστήριο και συμπεριληπτικό μέλλον. Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του μακροχρόνιου κοινωνικού προγράμματος της εταιρείας «Let’s Move for a Better World» και ενθάρρυνε ανθρώπους από όλο τον κόσμο να κινηθούν περισσότερο, συμβάλλοντας παράλληλα στη δωρεά σχολικών γευμάτων για παιδιά που έχουν ανάγκη, μέσω της συνεργασίας της Technogym με το World Food Programme (WFP), τον οργανισμό του ΟΗΕ που δραστηριοποιείται παγκοσμίως στην επισιτιστική βοήθεια.

Κατά τη διάρκεια της καμπάνιας, οι συμμετέχοντες κατέγραφαν τα MOVEs τους – τη μονάδα μέτρησης κίνησης της Technogym – μέσω του συνδεδεμένου ψηφιακού οικοσυστήματος της εταιρείας. Για κάθε 2.000 MOVEs που συγκεντρώνονταν, αντιστοιχούσε ένα σχολικό γεύμα για ένα παιδί που έχει ανάγκη.

Η ανταπόκριση της παγκόσμιας κοινότητας ήταν εντυπωσιακή, συγκεντρώνοντας συνολικά πάνω από 1 δισεκατομμύριο MOVEs, τα οποία αντιστοιχούσαν σε περισσότερα από 500.000 σχολικά γεύματα. Ως αναγνώριση του ενθουσιασμού και της εξαιρετικής συμμετοχής τόσο των επαγγελματιών του κλάδου όσο και των τελικών χρηστών, η Technogym αποφάσισε να διπλασιάσει τη συνεισφορά της, ανεβάζοντας τη συνολική δωρεά στο 1 εκατομμύριο σχολικά γεύματα.

Στις 3 Ιουνίου, στο πλαίσιο του Let’s Move Conference που πραγματοποιήθηκε στο Technogym Village, παρουσία περίπου 200 επαγγελματιών του κλάδου από 21 χώρες, ο Πρόεδρος και Ιδρυτής της Technogym, Nerio Alessandri, επισημοποίησε τη δωρεά παραδίδοντας συμβολικά επιταγή για 1 εκατομμύριο σχολικά γεύματα στον Richard Wilcox, Director of Global Partnerships του World Food Programme.

Μέσα από την καμπάνια, κάθε άνθρωπος είχε τη δυνατότητα να μετατρέψει τη φυσική του δραστηριότητα σε ουσιαστική κοινωνική προσφορά. Κάθε προπόνηση συνέβαλε σε έναν παγκόσμιο στόχο, αποδεικνύοντας ότι η κίνηση μπορεί να αποτελέσει κινητήριο δύναμη για πραγματική αλλαγή και για έναν πιο υγιή και συμπεριληπτικό κόσμο.

Η Technogym προωθεί εδώ και δεκαετίες τη σωματική άσκηση ως θεμελιώδες εργαλείο για την υγεία, την πρόληψη και τη μακροχρόνια ευεξία. Σε μια εποχή όπου η καθιστική ζωή αυξάνεται συνεχώς και ο αριθμός των υπέρβαρων ατόμων είναι υπερδιπλάσιος σε σχέση με εκείνον των υποσιτισμένων ανθρώπων, η καμπάνια μετέτρεψε συμβολικά τις «περιττές» θερμίδες σε πολύτιμα γεύματα για όσους τα έχουν περισσότερο ανάγκη.

Αποτελέσματα της καμπάνιας

Πάνω από 150.000 συμμετέχοντες

Περισσότερες από 2.000 εγκαταστάσεις συμμετείχαν παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων fitness clubs,ξενοδοχεία, εταιρείες, πανεπιστήμια και αθλητικά κέντρα

Συμμετοχές από 141 χώρες

Συγκεντρώθηκαν πάνω από 1 δισεκατομμύριο MOVEs συνολικά

#LetsMoveforaBetterWorld

Το World Food Programme δεν υποστηρίζει ούτε προωθεί συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες