Το BestPrice.gr ανακοινώνει με χαρά τη νέα συνεργασία με την DHL Express, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Best Price Synergies.

Μέσα από τη συνεργασία του με την DHL Express, το BestPrice.gr έχει εξασφαλίσει για τους συνεργάτες του προνομιακές τιμές στις διεθνείς αποστολές, στηρίζοντας έτσι ουσιαστικά τις εξαγωγικές προσπάθειες των μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων. Μέσα από μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, οι επιχειρήσεις αποκτούν τα κατάλληλα εργαλεία για να αναπτυχθούν και να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν express λύσεις για γρήγορες και αξιόπιστες παραδόσεις στο εξωτερικό, καθώς και οδικές υπηρεσίες που καλύπτουν επιπλέον ανάγκες μεταφοράς. Παράλληλα, προσφέρονται επιλογές προσαρμοσμένες σε κάθε καλάθι αγορών, πλήρης ιχνηλασιμότητα και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις μέσω της πρωτοβουλίας Go Green Plus.

Το BestPrice.gr ενισχύει διαρκώς το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα μέσα από στοχευμένες συνεργασίες με αξιόπιστους εταίρους. Μέσα από αυτές, επιδιώκει να προσφέρει στον καταναλωτή μια ομαλή και ποιοτική αγοραστική εμπειρία, ενώ ταυτόχρονα δίνει ώθηση στις επιχειρήσεις να εξελιχθούν και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

Σχετικά με το BestPrice.gr

Το BestPrice.gr είναι η πρώτη και μεγαλύτερη υπηρεσία σύγκρισης τιμών στην Ελλάδα, αποτελώντας το σημείο αναφοράς για τις ηλεκτρονικές αγορές στην Ελλάδα. Με περισσότερα από 28 εκατομμύρια προϊόντα, 3.800+ συνεργαζόμενα καταστήματα και εργαλεία που βοηθούν τον καταναλωτή, προσφέρει στην αναζήτηση προϊόντων μια πρωτοποριακή εμπειρία.

Σχετικά με τη DHL Express Greece

Με παρουσία στην Ελλάδα από το 1978, η DHL Express αποτελεί τον κορυφαίο πάροχο διεθνών express μεταφορών στη χώρα. Με 11 καθημερινές πτήσεις και 7 καθημερινά δρομολόγια οδικού υλικού, καθώς και 500 εργαζόμενους, υποστηρίζεται από ένα παγκόσμιο δίκτυο άνω των 127.000 σημείων εξυπηρέτησης. Η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες που συνδυάζουν ταχύτητα, αξιοπιστία και περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Με περισσότερους από 10.000 ενεργούς πελάτες και μερίδιο αγοράς 61% στις διασυνοριακές αποστολές, η DHL Express Greece είναι ο ιδανικός συνεργάτης για την υποστήριξη ενός εκτεταμένου δικτύου καταστημάτων, αξιοποιώντας τη διεθνή τεχνογνωσία, την καινοτόμο προσέγγιση και τη δέσμευσή της προς τη βιώσιμη ανάπτυξη.