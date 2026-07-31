Γράφει η δημοσιογράφος Μαργαρίτα Ικαρίου

Υπάρχουν στιγμές που η ιστορία δεν γράφεται απλώς στις σελίδες των βιβλίων, αλλά πάλλεται και ζωντανεύει μέσα από ισχυρές μνήμες για τους αγώνες των ανθρώπων προς εδραίωση της δημοκρατίας. Μια τέτοια, μοναδική σε ιστορική αποτύπωση και συγκινησιακή φόρτιση, βραδιά εκτυλίχθηκε στο υποβλητικό Μουσείο Οίνου του ΕΟΣ Σάμου, με αφορμή την επίσκεψη στη Σάμο του Εξοχότατου Πρέσβη της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα, κ. Ju Seong Lim.

Η εκδήλωση είχε μια στοχευμένη διπλή διάσταση, ανάμεσα στο παρόν της δημιουργίας και της εξωστρέφειας, με το ένδοξο παρελθόν της αυτοθυσίας: Από τη μία, η επίσημη ανακήρυξη του διακεκριμένου Νοτιοκορεάτη διπλωμάτη σε Επίτιμο Μέλος του Ενιαίου Οινοποιητικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Σάμου, ήταν το επιστέγασμα μιας λαμπρής εμπορικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο περιοχές που φέρνει το σαμιώτικο κρασί του Συνεταιρισμού ανάμεσα στις πρώτες προτιμήσεις της ασιατικής χώρας. Από την άλλη, μια πράξη βαθιάς εθνικής ευγνωμοσύνης: Η τιμητική βράβευση από τον ίδιο τον Πρέσβη, στους απογόνους εκείνων των παλαίμαχων Σαμίων εθελοντών που, στις παγωμένες πεδιάδες της Κορεατικής Χερσονήσου κατά την περίοδο 1950-1953, υπερασπίστηκαν τις πανανθρώπινες αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας.

Καλωσορίζοντας τον κ. Πρέσβη εκ μέρους των 1.500 αμπελουργών-μελών του Συνεταιρισμού, ο Πρόεδρος κ. Γιάννης Σκούτας, υπογράμμισε με νόημα:

«Ο Συνεταιρισμός μας, που ιδρύθηκε το 1934, αποτελεί τον θεματοφύλακα μιας αμπελουργικής και οινικής παράδοσης που ξεπερνά τα 2.500 χρόνια. Μιας παράδοσης που γεννήθηκε πολύ πριν από τον μεγάλο Πυθαγόρα, ο οποίος με τη “δίκαιη κούπα” του δίδαξε το διαχρονικό ιδανικό του μέτρου. Χάρη στην εξαιρετική υποστήριξη της Πρεσβείας και την άριστη συνεργασία μας με την εισαγωγική εταιρεία, τα κρασιά μας γνωρίζουν θερμή υποδοχή στη Δημοκρατία της Ν. Κορέας και ευχόμαστε αυτή η γέφυρα μεταξύ των χωρών μας να επεκταθεί στον πολιτισμό και την εκπαίδευση».

Το κλίμα φορτίστηκε συναισθηματικά όταν τον λόγο πήρε ο Πρέσβης κ. Ju Seong Lim. Με λόγια που άγγιξαν τις καρδιές των παρευρισκόμενων, αναφέρθηκε με δέος στη γιγαντιαία συμβολή της Ελλάδας στον Πόλεμο της Κορέας, υπενθυμίζοντας ότι η χώρα μας απέστειλε περίπου 10.000 στρατιώτες, εκ των οποίων 1.106 δεν επέστρεψαν ποτέ στην πατρίδα τους.

«Η Δημοκρατία της Κορέας οφείλει αιώνια ευγνωμοσύνη στην Ελλάδα, τη Σάμο και τους αγωνιστές της, για τις θυσίες τους», υπογράμμισε με έκδηλη συγκίνηση ο κ. Πρέσβης.

Η κορυφαία στιγμή της βραδιάς γράφτηκε όταν ο κ. Πρέσβης, κοιτώντας στα μάτια τους απογόνους των Σαμίων εθελοντών πολεμιστών, τους απένειμε τιμητικές διακρίσεις «ειρήνης». Αποτέλεσε μια στιγμή δικαίωσης της ιστορικής μνήμης, μια σιωπηρή υπόσχεση ότι το αίμα των Σαμίων ηρώων που χύθηκε στην άλλη άκρη του κόσμου θα παραμείνει για πάντα ο πιο ισχυρός, ο πιο ιερός δεσμός που ενώνει τους δύο λαούς. Γιατί η αληθινή φιλία των εθνών δεν οικοδομείται μόνο πάνω στις εμπορικές συμφωνίες, αλλά πάνω στη μνήμη και τον αμοιβαίο σεβασμό.

Η βραδιά έκλεισε με τους παρευρισκόμενους να τσουγκρίζουν τα ποτήρια τους γεμάτα με το παγκοσμίως αναγνωρισμένο, «χρυσό» σαμιώτικο κρασί, επισφραγίζοντας μια φιλία που ξεκινά από το χθες της ιστορίας και κοιτάζει με αισιοδοξία το αύριο της κοινής δημιουργίας.

Ουσιαστική υπήρξε η βοήθεια της 79 ΑΔΤΕ και του Ταξιάρχου κ. Εμμ. Τουλουπάκη στη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης ιστορικής αποτύπωσης, την οποία τίμησαν με την παρουσία τους οι εκπρόσωποι των αρχών του τόπου.

Τον ενθουσιασμό του για το μακραίωνο πολιτιστικό και οινοπαραγωγικό υπόβαθρο του νησιού εξέφρασε ο κ. Πρέσβης, ο οποίος ξεναγήθηκε από στελέχη του Συνεταιρισμού στους πανέμορφους ορεινούς αμπελώνες και τα σημαντικότερα ιστορικά σημεία του ακριτικού νησιού.