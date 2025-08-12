Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται κάθε γονιός τέτοια εποχή είναι: «Έχουμε όλα τα απαραίτητα»; Οι σχολικές τσάντες, τα τετράδια, οι κασετίνες, τα μολύβια, τα σχολικά βιβλία , όλα πρέπει να είναι έτοιμα πριν χτυπήσει το κουδούνι. Δεν είναι μόνο ζήτημα πρακτικότητας – η προετοιμασία δίνει στο παιδί αίσθημα ασφάλειας και ενθουσιασμού για τη νέα χρονιά. Πάμε λοιπόν να οργανωθούμε, βήμα-βήμα!

Βήμα 1: Κάνε λίστα με βάση την τάξη

Πριν τρέξεις στα καταστήματα, αφιέρωσε λίγο χρόνο για να δεις τι ακριβώς χρειάζεται η τάξη του παιδιού σου. Κάθε χρονιά έχει τις δικές της απαιτήσεις – στην Α’ και Β’ Δημοτικού δίνουν περισσότερο βάρος στη ζωγραφική και στις βασικές δεξιότητες, ενώ από την Γ’ και πάνω χρειάζονται πιο εξειδικευμένα είδη, όπως στυλό, γεωμετρικά όργανα κ.λπ.

Τι να κάνεις:

Τσέκαρε αν έχεις ήδη στα χέρια σου λίστα από τη Δασκάλα/το Σχολείο.

Άνοιξε τα περσινά συρτάρια – μπορεί να βρεις χρήσιμα πράγματα σε καλή κατάσταση.

Φτιάξε μια λίστα με τρεις στήλες: «οπωσδήποτε», «ίσως», «υπάρχει ήδη».

Βήμα 2: Διάλεξε την ιδανική σχολική τσάντα

Η σχολική τσάντα είναι πολύ περισσότερα από ένα απλό σακίδιο – είναι ο καθημερινός «συνοδός» του παιδιού και επηρεάζει την άνεση, την υγεία της πλάτης του και ακόμα και τη διάθεσή του για το Σχολείο.

Τι πρέπει να προσέξεις:

Να είναι εργονομική: Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι ελαφριά κατασκευή και να διαθέτει μαλακή πλάτη με ενισχύσεις και φαρδιούς, ρυθμιζόμενους ιμάντες.

Να είναι ανθεκτική: Τσέκαρε αν έχει γερά φερμουάρ και στιβαρό πάτο για σταθερότητα. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει ανθεκτικό ύφασμα που καθαρίζεται εύκολα.

Να έχει καλό μέγεθος και χωρητικότητα: Είναι σημαντικό να χωράει άνετα τα τετράδια, την κασετίνα και φαγητοδοχείο. Ιδανικά θα πρέπει να έχει πολλαπλές θήκες για να είναι οργανωμένα τα πράγματα του παιδιού και να μην τα ψάχνει.

Να έχει κάποιο σχέδιο που αρέσει στο παιδί: Άφησε το παιδί σου να επιλέξει μόνο του την τσάντα που προτιμά. Όταν τους αρέσει η τσάντα τους, τη φροντίζουν και περισσότερο!

Να διαλέξεις μία με ή χωρίς ροδάκια; Αν κουβαλάει πολλά βιβλία και έχει μακρινή διαδρομή, μια τσάντα trolley μπορεί να βοηθήσει. Προσοχή όμως στο βάρος και την άνεση στο ανέβασμα σκάλας.

Βήμα 3: Συγκέντρωσε όλα τα βασικά σχολικά είδη

Ήρθε η ώρα για την καρδιά της σχολικής προετοιμασίας: τα βασικά είδη που πρέπει να έχει κάθε μαθητής/μαθήτρια Δημοτικού. Και όταν λέμε βασικά, εννοούμε όλα όσα θα χρησιμοποιεί σε καθημερινή βάση.

Τετράδια: Ριγέ, τετραγωνισμένα ή μονόφυλλα ανάλογα με την τάξη. Φρόντισε να προμηθευτείς ένα-δυο παραπάνω – πάντα χρειάζονται στη διάρκεια της χρονιάς.

Κασετίνα: Γέμισέ την με μολύβια, μαλακές γόμες, ξύστρα με δοχείο, ψαλίδι με στρογγυλεμένες άκρες, κόλλα στικ, μαρκαδόρους και ξυλομπογιές και χάρακα.

Ντοσιέ & φάκελοι: Τα ντοσιέ καλό θα ήταν να διαθέτουν εσωτερικές θήκες για φυλλάδια. Πάρε πλαστικούς φακέλους με κουμπί που κλείνει για καθημερινές εργασίες ή σημειώσεις.

Μπλοκ ζωγραφικής και χαρτόνια: Πολύ χρήσιμα στις πρώτες τάξεις και σε εργασία με καλλιτεχνικά.

Ετικέτες: Για να γράψετε το όνομα του παιδιού σε κάθε αντικείμενο. Πιστέψτε μας, σώζει ζωές!

Βήμα 4: Οργάνωσε τα σχολικά βιβλία

Όταν φτάσουν στα χέρια σας τα σχολικά βιβλία, ξεκινήστε μαζί με το παιδί τη διαδικασία της «προετοιμασίας»: ντύστε τα με διάφανες ζελατίνες ή χρωματιστά εξώφυλλα, κολλήστε ετικέτες με όνομα και τάξη, και οργανώστε τα σε μια βιβλιοθήκη ή συρτάρι. Μπορεί να φαίνεται απλό, αλλά είναι μια ωραία δραστηριότητα για να μπει το παιδί στο «mood» του σχολείου και να αρχίσει να συνηθίζει την ιδέα της νέας χρονιάς.

Βήμα 5: Lunchbox & παγουρίνο – οι καθημερινοί ήρωες

Εκτός από τα σχολικά είδη, χρειάζεστε και τον απαραίτητο εξοπλισμό για το δεκατιανό:

Καλαθάκι ή lunchbox με χωρίσματα

Παγούρι inox ή BPA-free πλαστικό

Πετσετούλα ή χαρτοπετσέτες

Και φέτος το Πλαίσιο σου λύνει τα χέρια με την υπηρεσία «σχολική λίστα στην πόρτα σου». Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να «ανεβάσεις» την λίστα με τα σχολικά είδη (είτε σε φωτογραφία είτε σε αρχείο PDF) μέσα από την ειδική φόρμα στο plaisio.gr και να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου. Η ομάδα του Πλαισίου αναλαμβάνει να συγκεντρώσει όλα τα προϊόντα της λίστας σου και να τα φέρει έτοιμα και συσκευασμένα στο σπίτι σου! Τόσο γρήγορα και απλά!