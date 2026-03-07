Με 50 παρουσιάσεις νέων σκαφών, με περισσότερους από 250 εκθέτες, με καινοτομίες, με έμφαση στα ελληνικά ναυπηγεία αλλά και με εντυπωσιακά σκάφη εισαγωγής, η 11η διοργάνωση «Boat & Fishing Show» αναμένεται να είναι η πιο επιτυχημένη έκθεση στην ιστορία του θεσμού. Από 12 έως 15 Μαρτίου 2026, στο Εκθεσιακό Κέντρο MEC Παιανίας, θα συγκεντρωθεί όλος ο… κόσμος της θάλασσας. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών και να προετοιμαστούν για το καλοκαίρι.

Αυτή τη χρονιά οι εκθέτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό ξεπέρασαν τους 250 ενώ την παράσταση αναμένεται να «κλέψουν» οι «πρεμιέρες» – παρουσιάσεις των 50 νέων σκαφών από 3 έως 13 μέτρα. Έμφαση έχει δοθεί σε πολυεστερικά και φουσκωτά σκάφη έως επτά μέτρα αλλά και σε καμπινάτα, για αναψυχή ή για επαγγελματική χρήση Σε αριθμό ρεκόρ έχουν φτάσει οι συμμετοχές από watersports και είδη σύγχρονου εξοπλισμού αλιείας και ψαροντούφεκου. Στα περίπτερα της έκθεσης θα υπάρχουν, επίσης, ηλεκτρονικά ναυσιπλοΐας τελευταίας γενιάς, προϊόντα που αφορούν την ελεύθερη κατάδυση και τον τουρισμό.

Η διοργάνωση αναμένεται να αποτελέσει και αυτή τη χρονιά ένα ετήσιο σημείο αναφοράς για επαγγελματίες του κλάδου, για ερασιτέχνες αλλά και για το ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται για αναψυχή στη θάλασσα. Με την πάροδο των χρόνων, η «Boat & Fishing Show» έχει εδραιώσει τη θέση της ως μία από τις μεγαλύτερες και πληρέστερες εκθέσεις του είδους στη νοτιανατολική Μεσόγειο. Οι τέσσερις εξειδικευμένες ενότητες της, οι SEA & TOURISM EXPO (θαλάσσιος τουρισμός και υπηρεσίες σκαφών), WATERSPORTS EXPO (ενότητα αφιερωμένη στα θαλάσσια σπορ), SPEARFISHING EXPO (υποβρύχια αλιεία & ελεύθερη κατάδυση) και SCUBA DIVE EXPO (για κατάδυση με αυτόνομο εξοπλισμό) με τα εκατοντάδες προϊόντα θα δώσουν την ευκαιρία στους επισκέπτες να ενημερωθούν για τους τρόπους που η καινοτομία μπορεί να βελτιώσει την ασφάλεια, την προσβασιμότητα, την εμπειρία και την αναψυχή στη θάλασσα.

Από τις 12 έως και τις 15 Μαρτίου, το MEC Παιανίας θα παραπέμπει σε θαλάσσιο οικοσύστημα. Οι «πύλες» της Boat & Fishing Show θα ανοίξουν στις 12/3, στις 15.00 ενώ για τους επισκέπτες θα υπάρχει δωρεάν μεταφορά από τον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας».

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.boatfishingshow.gr/