Ένα ακόμη περιστατικό παιδικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης συγκλονίζει την κοινή γνώμη, με πρωταγωνιστή ένα 12χρονο αγόρι που βρήκε το θάρρος να ζητήσει βοήθεια και να βάλει τέλος σε μια απάνθρωπη και σκληρή καθημερινότητα, που βίωνε εξαιτίας του ίδιου του πατέρα.

Στις 15 Απριλίου 2026, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, που λειτουργεί από τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», δέχθηκε κλήση από τον ανήλικο. Το παιδί ανέφερε πως εξαναγκαζόταν από τον πατέρα του να πουλά λουλούδια, ενώ σε περίπτωση άρνησης δεχόταν σωματική και ψυχολογική βία. Στο πλευρό του βρισκόταν μια ενήλικη γυναίκα, η οποία τον ενθάρρυνε να προχωρήσει στην καταγγελία.

Ο ψυχολόγος της γραμμής διαχείρισης κρίσεων κατάφερε να καθησυχάσει τον 12χρονο, διαβεβαιώνοντάς τον ότι θα λάβει την απαραίτητη προστασία. Παράλληλα, ζήτησε από τη γυναίκα να παραμείνει μαζί του μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικές Αρχές, ενώ άμεσα ενημερώθηκε η Άμεση Δράση.

Οι αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν το παιδί και το μετέφεραν με ασφάλεια στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, με τον Οργανισμό να παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Ο πατέρας συνελήφθη και εις βάρος του ασκήθηκαν κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση ανηλίκου, ένα αδίκημα ιδιαίτερα βαρύ που επισύρει σοβαρές ποινικές συνέπειες.

Με εισαγγελική εντολή, το παιδί φιλοξενείται πλέον σε ασφαλές περιβάλλον, έχοντας δίπλα του τους ανθρώπους του «Χαμόγελου του Παιδιού» και τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες, έως ότου καθοριστούν τα επόμενα βήματα για την προστασία και την αποκατάστασή του.

Η υπόθεση αυτή αποτελεί μια ισχυρή υπενθύμιση ότι ακόμη και μία κλήση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη σωτηρία ενός παιδιού, που ζει υπό το καθεστώς φόβου και κακοποίησης.