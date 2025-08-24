O υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης σε ανάρτησή του αναφέρει: «Ολοκληρώθηκε, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η εκπαίδευση 135 νέων Πυροσβεστών που έρχονται να ενισχύσουν τις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) σε όλη την Ελλάδα»,

Ο υπουργός σημείωσε ότι φέτος δημιουργήθηκαν 4 νέες Ε.ΜΟ.Δ.Ε. σε Ζάκυνθο, Εύβοια, Ηλεία και Χανιά, «ενδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο επιχειρησιακά περιοχές με υψηλό δασικό φορτίο και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο».

Επίσης, τόνισε ότι η δέσμευση της κυβέρνησης «για την ίδρυση της 21ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. στην Καβάλα γίνεται πράξη. Από την Τρίτη 26 Αυγούστου, η νέα Μονάδα θα στελεχωθεί με 38 Πυροσβέστες, αποτελώντας ένα ακόμη βήμα στη συνολική μας στρατηγική για πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών».