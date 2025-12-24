Στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» διακομίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης ένα κορίτσι 14 ετών, το οποίο εντοπίστηκε τραυματισμένο και χωρίς τις αισθήσεις του στο οδόστρωμα, ενώ είχε βγει από το σπίτι του για να πει τα κάλαντα.

Οι πρώτες πληροφορίες που έφτασαν στις Αρχές έκαναν λόγο για πιθανή παράσυρση από όχημα, με τον οδηγό να έχει εγκαταλείψει το σημείο. Το ενδεχόμενο αυτό εξετάστηκε αρχικά, ωστόσο ανατράπηκε στη συνέχεια, όταν η ανήλικη συνήλθε και έδωσε τη δική της εκδοχή για το περιστατικό.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, βρήκε ένα ηλεκτρικό πατίνι ενεργοποιημένο πάνω σε πεζοδρόμιο, αποφάσισε να το χρησιμοποιήσει και λίγο αργότερα έχασε την ισορροπία της, πέφτοντας στο έδαφος. Από την πτώση υπέστη τραυματισμό στο κεφάλι, ο οποίος διαπιστώθηκε και από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Το κορίτσι εντόπισε νοσηλεύτρια της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του «Αγία Σοφία», η οποία κατευθυνόταν εκείνη την ώρα στην εργασία της. Η νοσηλεύτρια προσέφερε άμεσα τις πρώτες βοήθειες και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε στο σημείο και ανέλαβε τη διακομιδή της ανήλικης.

Η 14χρονη φέρει θλαστικά τραύματα στην περιοχή της κεφαλής και νοσηλεύεται προληπτικά στη νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σταθερή και δεν προκαλεί ανησυχία. Στο πλευρό της βρίσκονται από την πρώτη στιγμή η μητέρα της και τα αδέλφια της, οι οποίοι παραμένουν κοντά της καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας.