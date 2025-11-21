Ένα ακόμα περιστατικό βίας σημειώθηκε σήμερα στους δρόμους της Αθήνας. 16χρονος καταγράφηκε πριν από μερικές ημέρες να ρίχνει μπουνιά σε μοτοσικλετιστή.

Το απόγευμα της Τετάρτης (19/11) ένας 58χρονος ξεκίνησε μαζί με τον 16χρονο γιο του να διασχίσει μία διάβαση πεζών στη λεωφόρο Κηφισίας στους Αμπελόκηπους.

Παράλληλα, περνούσε από το σημείο μία μηχανή με αποτέλεσμα ο 58χρονος πατέρας να λογομαχήσει με τον οδηγό για την προτεραιότητα. Τότε οι τόνοι ανέβηκαν και ο 16χρονος έριξε μία γροθιά στον 47χρονο οδηγό με αποτέλεσμα εκείνος να πέσει στο οδόστρωμα μαζί με τη μηχανή.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας ζαλιζόταν λόγω της αιμορραγίας.

Από το σημείο έτυχε να περνούσε μία αστυνομικός εκτός υπηρεσίας η οποία επιλήφθηκε του περιστατικού. Προσέφερε πρώτες βοήθειες στο θύμα και στην συνέχεια οδήγησε πατέρα και γιο στο αστυνομικό τμήμα.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο πατέρας συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και ο γιος για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Ο 47χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Νίμιτς.