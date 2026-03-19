Χειροπέδες σε έναν 16χρονο και τον 52χρονο πατέρα του πέρασαν οι αστυνομικοί στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Οι Αρχές εντόπισαν και εξάρθρωσαν ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο παρασκευής αυτοσχέδιων κροτίδων, το οποίο είχε εγκαταστήσει ο ανήλικος μέσα στο υπνοδωμάτιο του διαμερίσματος του.

Τον έπιασαν να μεταφέρει σακούλα με 728 κροτίδες

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 16χρονος φέρεται να δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην παράνομη κατασκευή και διάθεση κροτίδων στην ευρύτερη περιοχή. Εντοπίστηκε από αστυνομικούς να μεταφέρει σακούλα με 728 κροτίδες, τις οποίες προόριζε για πώληση. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεσή τους.

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στο σπίτι και κοντινή αποθήκη

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα στην οικία και σε παρακείμενη αποθήκη, όπου βρήκαν και κατέσχεσαν:

• 5.842 κροτίδες,

• 303 γραμμάρια σκόνης τιτανίου,

• 3 κιλά και 233 γραμμάρια σκόνης αλουμινίου,

• 5 κιλά και 500 γραμμάρια σκόνης πυρίτιδας,

• 640 γραμμάρια σκόνης θείου,

• 3 κιλά νιτρικού καλίου,

• 216 χάρτινα σωληνάρια έτοιμα για γόμωση,

• 3 βεγγαλικά,

• 5 καπνογόνα,

• ζυγαριά ακριβείας και

• 2 χαρτονομίσματα αμφιβόλου γνησιότητας.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν πατέρας και γιος

Σε βάρος του 16χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών και πλαστογραφία. Ο 52χρονος κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και συνέργεια στις παραπάνω πράξεις.

