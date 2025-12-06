Συμπληρώνονται σήμερα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ο οποίος δολοφονήθηκε εν ψυχρώ στη συμβολή των οδών Μεσολογγίου και Τζαβέλλα στα Εξάρχεια, από τον ειδικό φρουρό της Ελληνικής Αστυνομίας, Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Το γεγονός αυτό, είχε ως αποτέλεσμα την πυροδότηση μίας πρωτοφανούς εξέγερσης της τότε νεολαίας (και όχι μόνο) με εκτεταμένες ταραχές, συγκρούσεις με την αστυνομία, πολιορκίες αστυνομικών τμημάτων και διαδηλώσεις τον Δεκέμβριο του 2008 σε όλη την ελληνική επικράτεια, που χαρακτηρίστηκαν και ως «Δεκεμβριανά του 2008».

Μία εξέγερση της νεολαίας, η οποία προκάλεσε τον φόβο στις καγκελαρίες της Δύσης, που μίλησαν για «μεταδοτικότητα» της οργής, και καταπόνησε στην κυριολεξία την τότε κυβέρνηση Καραμανλή, η οποία έδειξε πως απώλεσε τον έλεγχο.

Η Δικαιοσύνη μπορεί να πήρε τις αποφάσεις της αλλά, παρ’ όλα αυτά, το μεγάλο ερώτημα για τη δολοφονία του νεαρού παιδιού εκείνο το βράδυ στα Εξάρχεια παραμένει ακέραιο και στοιχειώνει τους μηχανισμούς καταστολής, υπενθυμίζοντας πως σε ορισμένες στιγμές αρκεί μία σπίθα για να βάλει φωτιά σε μία κοινωνία γεμάτη οργή, αδιέξοδα και πόνο.

Συγκεντρώσεις στην Αθήνα – Δρακόντεια τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ.

Στην Αθήνα έχουν προγραμματιστεί δύο συγκεντρώσεις. Η πρώτη συγκέντρωση μνήμης για τον άτυχο μαθητή θα γίνει στις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου στα Προπύλαια. Σε αυτή συμμετέχουν μαθητές και φοιτητές και ακολουθεί η καθιερωμένη πορεία προς το Σύνταγμα.

Στις 18:00 υπάρχει κάλεσμα για συγκέντρωση στα Προπύλαια και πορεία που θα καταλήξει από την Πλατεία Συντάγματος στο σημείο που έπεσε νεκρός ο 15χρονος μαθητής στον πεζόδρομο της Μεσολογγίου στα Εξάρχεια.

Τα μέτρα της Αστυνομίας, όπως έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής, αναμένεται να είναι δρακόντεια.

Στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για την αποτροπή επεισοδίων στο κέντρο της Αθήνας και κυρίως στην περιοχή των Εξαρχείων περιλαμβάνονται τουλάχιστον 4.000 αστυνομικοί των ΜΑΤ, της ΥΜΕΤ, της ομάδας ΔΙΑΣ και της ΔΡΑΣΗ, καθώς και τα ειδικά οχήματα εκτόξευσης νερού, οι γνωστοί «Αίαντες».

Από αέρος ζωντανή εικόνα των κινητοποιήσεων στο κέντρο επιχειρήσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής θα δίνουν drones, ενώ τυχόν αξιόποινες ενέργειες θα αξιολογούνται από εισαγγελείς που θα βρίσκονται στο σημείο αλλά και στο πεδίο.

Παράλληλα, θα υπάρχουν προληπτικές προσαγωγές ατόμων που θα κινούνται προς τα σημεία των συγκεντρώσεων και έλεγχοι σακιδίων για τυχόν εύφλεκτες ύλες ή βόμβες μολότοφ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, περιμετρικά της συγκέντρωσης αλλά και κατά μήκος της πορείας που θα πραγματοποιήσουν αναρχικές συλλογικότητες, αριστερά σχήματα και αντιεξουσιαστικές ομάδες θα υπάρχουν διμοιρίες των ΜΑΤ, ενώ σε καίρια σημεία θα βρίσκονται και «Αίαντες» προκειμένου να διαλύσουν το πλήθος εάν προκληθούν επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας.

Κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα

Συγκεντρώσεις δεν έχουν προγραμματιστεί μόνο στην Αθήνα αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στα Ιωάννινα, στην Πάτρα, και στο Αγρίνιο. Κινητοποιήσεις αναμένεται να υπάρξουν και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Ισχυρά αστυνομικά μέτρα για την αποτροπή επεισοδίων θα ληφθούν και στις άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, όπως στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πρωτεύουσα

Λόγω των συγκεντρώσεων-πορειών που έχουν εξαγγελθεί θα υπάρξουν κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την Αθήνα:

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, «λόγω των συγκεντρώσεων – πορειών που έχουν εξαγγελθεί στη μνήμη του Αλ. Γρηγορόπουλου, το Σάββατο (6-12-2025), θα πραγματοποιηθούν κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικούς άξονες του Κέντρου της Αθήνας».

«Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες. Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας», διευκρινίζεται.

«Για αυτό το λόγο παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή των χώρων των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων», καταλήγει η ανακοίνωση.

Κλείνουν κεντρικοί δρόμοι και στη Θεσσαλονίκη

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο, εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι από το απόγευμα θα εφαρμοστούν διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες, ενώ σε πολλά σημεία θα ισχύσει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης.