Με μια συγκλονιστική περιγραφή περιστατικού ακραίας βίας ξεκίνησε την απολογία του ο 17χρονος από τη Λέρο, ο οποίος σκότωσε τον πατέρα του στο συνεργείο που εργαζόταν και οι δύο.

Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε ο συνήγορος υπεράσπισής του, Παναγιώτης Αβρίθης, ο ανήλικος περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο περιστατικά κακοποίησης που υφίστατο, από τον πατέρα του, όπως το ότι του κάρφωσε την παλάμη με εργαλείο που έμοιαζε με κατσαβίδι, διαπερνώντας το χέρι του, πριν από λίγα χρόνια.

Ράγισαν οι καρδιές όλων από τις μαρτυρίες του. Μόλις ολοκληρώθηκε η απολογία του, η ανακρίτρια επικοινώνησε με το τμήμα Ασφαλείας της Κω και ζήτησε από τους αστυνομικούς να φωτογραφίσουν τα σημάδια που φέρει στο σώμα του από παλαιότερους ξυλοδαρμούς.

Ο 17χρονος υποστήριξε ότι δεχόταν κακοποίηση από τον πατέρα του σχεδόν καθημερινά ήδη από την ηλικία των επτά ετών. Όπως κατέθεσε, η συμπεριφορά του πατέρα του στο σπίτι είχε βελτιωθεί μετά το 2022, όταν είχε κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία. Ωστόσο, στο συνεργείο όπου εργαζόταν μαζί του, φέρεται να δεχόταν, σύμφωνα με την περιγραφή του, ιδιαίτερα σκληρή μεταχείριση.

Ο 17χρονος επανέλαβε ότι αγαπούσε τον πατέρα του και ισχυρίστηκε ότι ο θάνατός του προκλήθηκε από ατύχημα, στη διάρκεια του καβγά. Ο συνήγορός του ανέφερε επίσης, ότι την πρώτη ημέρα της σύλληψής του, ο ανήλικος έκλαιγε συνεχώς, λέγοντας ότι δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει. «Ακόμα και σήμερα, όταν μιλά για τον πατέρα του και θυμάται όσα συνέβαιναν, συγκινείται έντονα. Λέει συνεχώς ότι δεν το ήθελε και ότι τον αγαπούσε», σημείωσε.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, ο 17χρονος έδειξε στην ανακρίτρια ένα λάστιχο που βρισκόταν στο γραφείο της, λέγοντας ότι με παρόμοιο αντικείμενο δεχόταν συχνά χτυπήματα από τον πατέρα του.

Το τέλος

Η αιματηρή κατάληξη ήρθε το απόγευμα της Πέμπτης (26/2), όταν πατέρας και γιος ήρθαν σε διαπληκτισμό στο συνεργείο, που διατηρούσε ο πρώτος. Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο πατέρας του εκσφενδόνισε ένα κυλινδροπίστονο προς το μέρος του. Ο νεαρός αντανακλαστικά το εκσφενδόνισε πίσω προς τον πατέρα του, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι. Το χτύπημα αποδείχθηκε μοιραίο, με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατός του.

Η Δικαιοσύνη αποφάσισε τελικά να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η υποχρεωτική παρακολούθηση από ψυχολόγους του κρατικού θεραπευτηρίου Λέρου, ώστε να λάβει την απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη.